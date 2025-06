El papa León XIV ha mandado un mensaje de agradecimiento a la Secretaría de Estado, encabezada por Parolín

El Papa León XIV ha expresado su agradecimiento a la Secretaría de Estado del Vaticano, encabezada por el cardenal Pietro Parolin --que llegó a ser favorito en el Cónclave de mayo-- y ha asegurado que le "consuela" saber que no está "solo".

"Me consuela saber que no estoy solo y que comparto la responsabilidad de mi ministerio universal junto con ustedes", ha manifestado el Pontífice, este jueves, en una audiencia con los superiores y oficiales de la Secretaría de Estado. En su discurso, León XIV ha señalado que "el Papa solo no puede ir adelante y que es necesario, es muy necesario, poder contar con la colaboración de muchos en la Santa Sede", pero de manera especial con la Secretaría de Estado. "Se lo agradezco de corazón", ha remarcado.

El Papa ha recordado que la historia de esta institución se remonta a finales del siglo XV y con el tiempo ha ido asumiendo nuevas tareas, "a causa de las nuevas exigencias tanto en el ámbito eclesial como en las relaciones con los Estados y las organizaciones internacionales". Además, ha destacado que casi la mitad de los miembros de la Secretaría de Estado son laicos, y que las mujeres, laicas y religiosas, son más de 50.

Destaca el papel de la Secretaría de Estado

"Este desarrollo ha hecho que hoy la Secretaría de Estado refleje en sí misma el rostro de la Iglesia. Se trata de una gran comunidad que trabaja junto con el Papa: juntos compartimos las interrogantes, las dificultades, los desafíos y las esperanzas del Pueblo de Dios", ha comentado.

Además, ha destacado el rol de coordinación de la Secretaría de Estado que se retoma en la reciente Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, entre las múltiples tareas confiadas a la Sección para los Asuntos Generales, bajo la dirección del Sustituto con la ayuda del Asesor.

Junto a la Sección para los Asuntos Generales, la misma Constitución identifica a la Sección para las Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales, guiada por el secretario con la ayuda de dos subsecretarios, a la que corresponde el cuidado de las relaciones diplomáticas y políticas de la Sede Apostólica con los Estados y demás sujetos de derecho internacional "en este delicado momento de la historia", según ha precisado el Pontífice.

Expresa su cercanía y su gratitud

Asimismo, ha añadido que la Sección para el Personal Diplomático de la Santa Sede, con su secretario y el subsecretario, trabaja en el cuidado de las Representaciones Pontificias y de los Miembros del Cuerpo Diplomático en Roma y el mundo.

León XIV ha apuntado que estas tareas son "muy exigentes y, algunas veces, pueden ser incomprendidas". Por ello, les ha expresado su "cercanía" y "profunda gratitud". "Gracias por las competencias que ponen a disposición de la Iglesia, por su trabajo casi siempre escondido y por el espíritu evangélico que lo inspira", ha subrayado.

Finalmente, refiriéndose a san Pablo VI, les ha exhortado a "que este lugar no sea contaminado por las ambiciones y antagonismos" sino que sea "una verdadera comunidad de fe y de caridad, de hermanos y de hijos del Papa".