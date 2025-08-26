Las autoridades de Kirguistán han cancelado su búsqueda por el empeoramiento de las condiciones: nadie ha sido evacuado allí desde 1955

Muere un alpinista italiano intentando rescatar a su compañera rusa, Natalia Nagovitsyna, herida a más de 7.000 metros de altitud

Compartir







El hijo de Natalia Nagovitsyna, la montañera rusa atrapada desde hace el 12 de agosto, hace justo dos semanas, en el Pico Pobeda, ubicado en Kirguistán a 7.200 metros de altura, ha lanzado un ruego desesperado en las redes sociales para que se reanude el rescate de su madre después de que las autoridades de Kirguistán hayan decidido cancelarlo ante la extrema dificultad de la operación y las cada vez peores condiciones climatológicas de la zona, que han obligado ya incluso al desmantelamiento del campamento base de la montaña.

Con todas las esperanzas difuminándose y los expertos dando ya por imposible su supervivencia durante tanto tiempo en unas condiciones tan extremas, el hijo de la montañera de 47 años se resigna a pensar que su madre no sigue con vida. De hecho, instando a volver a buscarla, ha compartido un vídeo de la última vez que la vieron, cuando un dron consiguió localizarla el 19 de agosto.

Las imágenes, concretamente, muestran a Nagovitsyna dentro de una tienda de campaña naranja, donde se la puede ver saludando repetidamente hacia el dron, confirmándose así que sí dio señales de vida. Por ello, y pese a que la secuencia correspondería al 19 de agosto, es decir, hace una semana, Mijail apela a su gran estado físico y su experiencia en la montaña para insistir: "Mi madre está viva".

PUEDE INTERESARTE Rescatan a una joven de 20 años tras caer a un pozo de seis metros de profundidad en un descampado de Torrejón de Ardoz, Madrid

El rescate de Natalia Nagovitsyna, cancelado tras varios intentos trágicos

Todo se remonta a ese aciago 12 de agosto en el que Natalia se rompió una pierna en un incidente que le impediría abordar el descenso de la montaña. Junto a ella iban tres compañeros: el ruso Roman, el alemán Gunter y el italiano Luca, quienes se afanaron en ayudarla.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ante la gravedad de su situación, y tras dejarla en una tienda y un saco de dormir, el equipo acudió a pedir ayuda descendiendo hasta el campamento instalado a 6.800 metros, pero las condiciones climatológicas del Pico Pobeda empeoraban por momentos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con todo en contra y bajo temperaturas que van más allá de los -20 grados, al día siguiente, el 13 de agosto, el montañero alemán y el italiano lograron proveerla de comida y un mechero con una bombona de gas, pero todo continuaría complicándose. El italiano, identificado como Luca Sinigiglia, acabaría falleciendo por congelación y un edema cerebral.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El montañero ruso y el alemán lograron ser socorridos, pero la rusa, a mucha más altitud, permanecería allí atrapada, a 7.200 metros de altura.

Un helicóptero militar trató de aproximarse para socorrerla en un primer intento el 16 de agosto, pero las condiciones sumamente desfavorables de la zona provocaron un aterrizaje forzoso a 4.600 metros, –aún muy lejos de la montañera–, que propició que tres personas resultaran heridas, y entre ellas el propio piloto.

Así, otro helicóptero tuvo que desplazarse para rescatar a estos últimos, que se marcharon sin poder llegar siquiera a aproximarse al punto en que estaba Nagovitsyna.

Se apagan las esperanzas: el rescate no se reanudaría hasta el año que viene

Tras ese intento fallido y el avistamiento del dron el 19 de agosto confirmando la ubicación exacta de la montañera, durante la última semana el Ministerio de Defensa de Kirguistán había movilizado un equipo de rescate para volver a intentar su evacuación. Sin embargo, las complicaciones del temporal han terminado propiciando que, tras sucesivos intentos, hayan tenido que abandonar la misión, como informa el medio '59RU'.

Según inciden los expertos, en septiembre arranca ya el invierno en la montaña y si ya era prácticamente imposible la operación, a partir de ahora lo sería todavía más, suponiendo un absoluto y completo riesgo para cualquiera que intente llegar hasta la zona.

Por todo ello, se estima que una eventual misión para localizarla no se efectuaría ya esta algún momento comprendido entre la primavera y julio de 2026.

Nadie ha sido evacuado jamás del Pico Pobeda desde 1955

No en vano, y como muestra de la extrema peligrosidad que representa el Pico Pobeda, el jefe del campamento base allí instalado incide en que no se ha evacuado a nadie de esa cima desde 1955.

Por ello, preguntado sobre la posibilidad de reanudar los trabajos de evacuación en un futuro próximo, contesta con tanta crudeza como contundencia y claridad: ""Este año no".

Según ha explicado en declaraciones recogidas por 'MatchTV', el campamento base ya ha sido desmantelado ante la llegada de la época más compleja en la montaña. Así, derribando toda esperanza, ha aseverado: "Enterrar a más personas para retirar el cuerpo es simplemente un delito", haciendo ver que abordar otro intento de rescate sería prácticamente un suicidio.

Natalia Nagovitsyna quería la distinción del 'Leopardo de las Nieves'

Natalia Nagovitsyna, montañera con muchos años de experiencia, ya se había enfrentado, de hecho, a la tragedia en la montaña. En la de Khan Tengri, también en Kirguistán, murió quien era su pareja, Mikhail Nagovitsyn. Estaba con él en el momento en que sufrió un derrame cerebral, tras lo cual, lejos de dejar los ascensos, llegó a dedicarle incluso un homenaje póstumo colocando una placa conmemorativa en ese pico.

La subida a la cima del Pico Pobeda también era una forma de homenaje hacia él. Es el segundo más alto de la antigua Unión Soviética. Llamado también como Pico Victoria en honor a la victoria soviética en la ‘Gran Guerra Patria’, y forma parte de una de las cinco cumbres (junto al Pico Lenin, el Korzhenevskaya, el Ismail Samini y el Khan Tegri) a coronar para obtener la distinción de ‘Leopardo de las Nieves’.