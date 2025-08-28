Trump anunció la destitución de Cook tras las denuncias de fraude hipotecario mientras que ella rechazó las acusaciones

Trump cesa a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal tras meses de presiones a la Fed

Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal (Fed) destituida por el presidente Donald Trump, ha anunciado este jueves una demanda contra el mandatario alegando que este carece de la autoridad necesaria para rescindir su mandato, que debía expirar en 2028.

Cook ha interpuesto la demanda en un juzgado federal de Washington para revertir el "intento ilegal y sin precedentes" de desalojarla del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), órgano rector de la Fed, tras haber sido acusada de fraude hipotecario.

Trump anunció la salida de Cook el pasado lunes después de que el Departamento de Justicia anunciara su intención de investigarla por la denuncia presentada por el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, sobre una supuesta maniobra para obtener hipotecas en condiciones ventajosas.

Cook, no obstante, rechazó las acusaciones y se negó a dimitir o a aceptar que Trump pudiera destituirla. La demanda cita la ley que creó la Fed en 1913 y que afirma que se precisa de una "causa [motivada]" que justifique el despido de uno de sus gobernadores.

La salida de Cook le da una mayoría de miembros en la Junta de gobernadores

"Una acusación sin fundamento sobre solicitudes hipotecarias privadas presentadas por la gobernadora Cook antes de su confirmación en el Senado no es una causa. La carta del presidente Trump en la que pretendía despedir a la gobernadora Cook no citaba los motivos adecuados para destituirla de la Junta", ha razonado el escrito presentado.

Además, los abogados de Cook han indicado también que su despido viola los derechos recogidos en la Quinta Enmienda sobre el debido proceso, dado que se informó de su salida mediante un 'post' en redes sociales en vez de con una notificación oficial.

Forzar la salida de Cook le daría a Trump la oportunidad de asegurar una mayoría de cuatro de siete miembros en la Junta de Gobernadores después de que Adriana Kugler anunciara el 1 de agosto que dejaría su puesto anticipadamente.

Cook se convirtió en la primera mujer afroamericana en formar parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en Washington cuando fue nombrada por el expresidente Joe Biden en 2022.