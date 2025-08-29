La evacuación de los niños supervivientes del tiroteo en la escuela católica de Minneapolis

Completamente asustados y presos del pánico, los niños salen corriendo por las puertas de la iglesia donde se produjo el tiroteo de Minneapolis

El arsenal de Robin Westman, autora del tiroteo de la escuela de Minneapolis: un fusil, una pistola, una escopeta y un revólver

Compartir







Minneapolis, Estados UnidosEl tiroteo en la escuela católica de Minneapolis continúa conmocionando a Estados Unidos. Gracias a la investigación de los agentes de Policía y según pasan los días, se van conociendo nuevos datos. La última novedad que ha llegado sobre el caso son las nuevas imágenes a las que se han tenido acceso y que se grabaron durante el tiroteo que acabó con la vida de dos niños en una escuela de Minneapolis.

Completamente asustados y presos del pánico, los niños salen corriendo por las puertas de la iglesia mientras intentan escapar de unos disparos que causaron la muerte de dos pequeños e hirieron a otras 17 personas. El asesino, que se suicidó, había publicado en las redes sociales varios vídeos en los que explicaba cómo perpetraría esta matanza.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre tras un tiroteo en un barrio de Alaquàs, Valencia

El autor compartió un vídeo en sus redes sociales minutos antes de cometer el ataque

El agresor ha sido identificado como Robin Westman, un joven de 23 años que no tenía antecedentes pero que estaba obsesionado con este tipo de ataques. Tras el tiroteo, Westman ha acabado suicidándose. Ahora y tras esta masacre, se abre una vez más el debate de la posesión de armas en Estados Unidos.

Robin Westman lo tenía todo planeado, como muestra un vídeo que publicó en su canal de YouTube momentos antes de la masacre armada. Sobre un boceto de la iglesia, el joven de 23 años, señalaba el lugar donde horas más tarde desataría el caos.

PUEDE INTERESARTE Detienen a uno de los jóvenes heridos por el tiroteo en plena calle en Ávila

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En un cuaderno escrito a mano, el autor del tiroteo mostraba su obsesión por las armas clavando un arma blanca sobre las hojas donde explicaba en qué consistiría el ataque. En él recoge discursos antisemitas y expresa sentimientos de autodesprecio y deseos de morir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Robin compartía el vídeo en su perfil de YouTube minutos antes de cometer el ataque. En otra publicación, el joven de 23 años mostraba las armas y las municiones con frases escritas en los cargadores, algunas destinadas a los niños o a Donald Trump.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Dos niños de ocho y diez años, las víctimas mortales del tiroteo

Armado con un rifle, una escopeta y una pistola el agresor se quitaba la vida tras disparar contra los estudiantes, que estaban sentados en el interior de la iglesia. Las víctimas habían asistido a misa a primera hora de la mañana, poco antes del tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación.

Casi una veintena de estudiantes resultaron heridos y dos fallecieron en el acto. Las víctimas mortales son dos niños de ocho y 10 años, como explica el jefe de Policía de Minneapolis, Brian O'Hara.

"Un hombre armado se acercó por el exterior del edificio y comenzó a disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños sentados en los bancos. Disparando a través de las ventanas, alcanzó a los niños y a los fieles que se encontraban dentro del edificio", ha explicado en una rueda de prensa el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara.

"Ha sido un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que rezaban", ha resaltado O'Hara, agregando que las autoridades investigan ya el posible móvil del tiroteo, que ha calificado de "absolutamente incomprensible".

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha subrayado en declaraciones a la prensa que "no se puede expresar con palabras la gravedad, la tragedia o el dolor absoluto" del momento. "Deberían poder ir a la escuela o a la iglesia en paz, sin temor ni riesgo y sus padres deberían tener el mismo tipo de seguridad", ha expresado.

El gobernador de Minesota, Tim Walz, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han dictado sendas órdenes para que las banderas en instituciones oficiales ondeen a media asta como señal de condolencias hacia las víctimas y sus familias.