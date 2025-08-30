El Ejército ucraniano habría atacado dos refinerías en los territorios rusos de Krasnodar y Samara

Rusia acusa a Macron de "sobrepasar los límites" al llamar "ogro" a Putin: Alemania y Francia imponen nuevas sanciones

El Ejército de Ucrania ha anunciado que ha atacado dos refinerías en los territorios rusos de Krasnodar y Samara en una nueva ofensiva contra la infraestructura energética de Rusia. Por su parte, las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército de Rusia han interceptado alrededor de 90 drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre distintas regiones del país durante la madrugada de este sábado. En este contexto, el secretario general adjunto para Europa, Asia Central y las Américas de la ONU, Miroslav Jenca, ha expresado su satisfacción por los esfuerzos diplomáticos que se están haciendo como la cumbre de Alaska, pero ha lamentado los ataques que se están produciendo.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha explicado en un comunicado que las fuerzas ucranianas han empleado "drones para atacar las refinerías de petróleo de Krasnodarsky, en el territorio de Krasnodar, y la refinería de petróleo de Sizranski, en la región de Samara".

Poco después, el cuartel operativo ruso para la región de Krasnodar ha informado en su cuenta de Telegram de un "un incendio en una instalación industrial como resultado de la caída de restos de drones ucranianos".

Las llamas han afectado a un área de "unos 300 metros cuadrados", de acuerdo con el comunicado del cuartel, sin dar más detalles sobre la identidad de la compañía. Sus empleados fueron evacuados y no hay constancia de víctimas por ahora.

La refinería de Krasnodar produce tres millones de toneladas de productos petrolíferos ligeros al año, principalmente gasolina, diésel y combustible de aviación y suministra a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. La refinería de Sizranski produce, por su parte, gasolina, diésel, queroseno de aviación, fueloil y betún.

90 drones ucranianos

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército de Rusia han interceptado durante la madrugada del sábado alrededor de 90 drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre distintas regiones del país, la mayor concentración de ellos sobre el mar Negro, según han informado las autoridades rusas.

"Durante la noche de ayer, desde las 21.00 hora de Moscú del 29 de agosto hasta las 07.00 hora de Moscú del 30 de agosto, los sistemas de defensa aérea en servicio interceptaron y destruyeron 86 vehículos aéreos no tripulados de tipo aeronáutico ucranianos", ha notificado el Ministerio de Defensa ruso en un mensaje compartido en Telegram a primera hora de la mañana.

La mayoría de estos dispositivos (30) han sido neutralizados sobre aguas del mar Negro. Asimismo, 15 vehículos aéreos del mismo tipo han sido detenidos sobre territorio de Crimea, trece sobre la región de Rostov, once sobre la región de Krasnodar Krai, cinco en Briansk, y cuatro en Bélgorod.

Además, otros dos vehículos aéreos no tripulados han sido abatidos en cada una de las regiones de Smolensk, Kaluga Tver, y uno más en cada uno de los territorios de Tula y Kursk.

Estos ataques se producen en un momento de máxima tensión en la región, después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, haya denunciado el viernes que Rusia concentra 100.000 militares cerca de la ciudad de Pokrovsk (Donetsk), un punto clave para la logística del despliegue ucraniano en el este del país, en el marco de la invasión rusa, iniciada el 24 de febrero de 2022.

Así las cosas, la comunidad internacional tiene ahora los ojos puestos sobre el líder del Kremlim, Vladimir Putin, al que acusan de no tener ninguna voluntad de sentarse con su homólogo ucraniano para negociar el fin del conflicto armado. En palabras del presidente del Consejo Europeo, António Costa, a estas alturas y tras los "ataques brutales" lanzados sobre Ucrania en los últimos días, está ya "claro" que Putin "elige la guerra en lugar de la paz".

La ONU apela a la diplomacia

Por su parte, el secretario general adjunto para Europa, Asia Central y las Américas de la ONU, Miroslav Jenca, ha expresado su satisfacción por los esfuerzos diplomáticos realizados para alcanzar una solución al conflicto armado entre Rusia y Ucrania --como la cumbre de Alaska--, aunque ha mostrado su descontento por la contradicción que supone el recrudecimiento de los ataques sobre suelo ucraniano tras la muerte de al menos 23 personas por bombardeos rusos en Kiev el jueves.

"El creciente número de muertos y la devastación causada por la intensificación de los combates durante el verano contradicen los importantes esfuerzos de los últimos meses para darle una oportunidad a la diplomacia", ha sostenido el alto cargo de Naciones Unidas.

En este sentido, ha agradecido los esfuerzos diplomáticos "liderados por el presidente de Estados Unidos" para llegar a algún acuerdo que permita la paz. Entre ellos ha mencionado la reunión bilateral en Alaska entre los mandatarios estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin, y la reunión de Trump, Zelenski y los líderes europeos en Washington --de las cuales no trascendieron apenas avances en esa línea--.

Igualmente, Jenca ha transmitido su pesar por "la brutal escalada de ataques aéreos" en Ucrania en la que los recientes bombardeos sobre su capital "son solo los últimos". El pasado mes ha indicado que "se estableció un nuevo y trágico récord de víctimas mensuales" con 286 muertos y 1.388 heridos, la cifra más alta desde mayo de 2022.

Por otro lado, el jefe de la ONU ha alertado de un mayor impacto de la guerra sobre la población civil rusa, donde también se han reportado víctimas y ataques contra instalaciones como la central nuclear de Kursk.

"También nos preocupa el impacto que la creciente y creciente lucha tendrá en la situación humanitaria en Ucrania, mientras entramos en el cuarto invierno de una guerra a gran escala", ha aseverado Jenca en relación a la futura llegada de las bajas temperaturas.

La ONU ya prepara apoyo específico para ayudar a unos 1,7 millones de personas y ha pedido "urgentemente" más financiación de los donantes para poder cubrir todas las necesidades.

"Instamos a todos los involucrados a que reduzcan urgentemente la escalada de la situación y redoblen los esfuerzos para crear condiciones que permitan una acción diplomática inclusiva encaminada al cese de las hostilidades y a una paz justa", ha concluido el secretario general adjunto para Europa, Asia Central y las Américas de la ONU.