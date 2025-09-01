El conductor, un hombre de 39 años, aceleró su vehículo contra las instalaciones del consulado, donde se encontraba personal diplomático ruso

La Policía de Nueva Gales del Sur analiza e investiga lo sucedido, si bien afirma que "no hay amenazas inminentes"

SídneyUn hombre de 39 años ha sido detenido en Sídney, Australia, después de estrellar su coche contra las puertas del consulado ruso en la ciudad a primera hora de la mañana de este lunes.

El suceso se ha producido tras ser abordado por agentes de la Policía del estado de Nueva Gales del Sur, que habían acudido hasta la zona después de que la Unidad de Protección Diplomática de la Policía Federal Australiana fuese alertada de la presencia del vehículo frente a las dependencias de la delegación diplomática de Moscú.

El hombre aceleró contra las puertas del consulado ruso en Sídney

Acelerando su coche contra las instalaciones del consulado, –y mientras el personal ruso permanecía dentro–, el conductor derribó las puertas del recinto y giró dirigiendo el vehículo contra el edificio, donde se detuvo completamente.

Fue en ese momento cuando los agentes se apresuraron a detener al conductor, al que apuntaban con sus pistolas mientras aporreaban las ventanas del vehículo instándole a salir. No obstante, fue reducido sin mayor resistencia, siendo trasladado a continuación a comisaria.

La Policía vigila el consulado ruso en Sídney e investiga lo sucedido

Tras lo ocurrido, la Policía Federal Australiana vigila ahora la entrada afectada del consulado, que, aunque ya ha sido arreglada, permanece cerrada, mientras que se ha facilitado el acceso para la comunidad rusa a través de una entrada peatonal.

Ahora, la Policía de Nueva Gales del Sur analiza e investiga lo sucedido, si bien ha afirmado que “no hay amenazas actuales o inminentes para el consulado ni para la comunidad local".