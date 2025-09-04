Las primeras hipótesis del accidente de funicular en Lisboa apuntan a una rotura de cable y a la inexistencia de un freno automático

Unas 16 personas han muerto en el descarrilamiento del funicular de Lisboa y más de una veintena herida, varias de gravedad

El funicular accidentado de Lisboa es uno de los más populares de la ciudad, el Elevador de Glória. Al año lo utilizan alrededor de tres millones de personas, muchos de ellos turistas. El sistema funciona con dos vagones conectados a través de un cable con un sistema de polea. Mientras uno sube, el otro baja.

Las primeras hipótesis apuntan a que el cable se rompió y que los frenos de la máquina fallaron, lo que hizo que el vagón que estaba en la parte alta descarriló a gran velocidad e impacto con un edificio. El segundo vagón apenas había comenzado el ascenso.

Entre una gran nube de humo y polvo los testigos que presenciaron lo ocurrido acudieron corriendo al funicular que se estrelló contra el edificio para atender a los pasajeros que iban dentro de él. No tardaron en encontrar a las primeras víctimas entre los hierros retorcidos y las maderas astilladas. Fueron estas personas quienes sacaron los primeros cuerpos, antes incluso de que llegasen los servicios de emergencia.

Entre los 16 fallecidos confirmados está el conductor del funicular, varios trabajadores de una ONG cercana al lugar, dos ciudadanas coreanas y una suiza: "Perdió los frenos durante más de un metro y medio y se estrelló brutalmente, había muchísima gente", afirma una de las testigo.

Las primeras hipótesis sobre el accidente

El vagón accidentado sufrió el choque por una supuesta rotura del cable y la no existencia de un freno automático, ya que al ser un medio de transporte centenario carece de ello. Los trabajadores habían denunciado deficiencias en el mantenimiento del servicio que se había externalizado, pero la empresa pública que lo gestiona pide esperar a los resultados de la investigación.

Por otro lado, el alcalde de Lisboa ha exigido que esta investigación sea independiente. Durante la jornada de este jueves, los funiculares no han funcionado, con el objetivo de realizar una revisión de cada uno de ellos y evitar así que se produzca otro accidente como este.