La oposición culpa a Carlos Moedas de hacer "un ejercicio de exculpación" del accidente del funicular en el que han muerto 16 muertos y 20 heridos

El accidente del funicular en Lisboa se produjo tras la desconexión del cable entre las dos cabinas, según el informe preliminar

Compartir







El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, ha asegurado que dimitirá si se demuestra que el accidente en un funicular de la capital portuguesa que dejó 16 muertos y 20 heridos se debió a un "error político". El líder del Partido Social Demócrata ha reivindicado que su gobierno ha aumentado el presupuesto para la mejora del transporte en la ciudad.

"Si alguien prueba que Carlos Moedas no proporcionó las condiciones para esta empresa (que gestiona el funicular), que disminuyó su presupuesto, que no invirtió en nuevos equipos y que redujo el nivel de mantenimiento, entonces habrá responsabilidad política (...). Si alguien prueba que alguna de sus acciones como alcalde provocó que esta empresa no gastara lo suficiente en mantenimiento, dimitiré hoy mismo", ha declarado durante una entrevista concedida en las últimas horas de este domingo a la cadena de televisión Síc, en la que ha asegurado que durante su mandato, aumentó un 30% el presupuesto de la compañía e invirtió en ella un 60% más que en el gobierno anterior.

Moedas ha defendido su inversión en transporte en la capital lusa, donde él ha pasado cuatro años invirtiendo para que haya "una mejor movilidad": "Compramos 114 autobuses, 15 tranvías y la empresa (Carris)", que se encarga del mantenimiento del funicular, "tuvo los recursos que dio la Alcaldía", argumentó.

PUEDE INTERESARTE La hipótesis del accidente del funicular en Lisboa: el cable se rompió y los frenos de la máquina fallaron

El edil de Lisboa, ha subrayado que pese a ser el responsable político, no gestiona Carris y que como alcalde solo puede ofrecer las condiciones para que esa compañía funcione e invertir más en los transportes de la ciudad, lo que aseguró que ha hecho durante su mandato.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La oposición culpa a Carlos Moedas de hacer "un ejercicio de exculpación"

Moedas ha descartado estas razones y por eso "aquí nadie se va" y "dimitir es una cobardía", y ha denunciado una "instrumentalización política" de la tragedia. En este sentido, ha acusado al Partido Socialista (PS) de la localidad de haberse "radicalizado" y ha insultado a la rival política, Alexandra Leitão, de "falsa" y "cínica". "Me indigna mucho ver que los partidos políticos actúan directamente y otros de forma encubierta, como es el caso del Partido Socialista (...) que tiene una candidata que no pide mi renuncia, sino que instruye a todos sus partidarios a apoyarla, como (exsecretario general de la formación) Pedro Nuno Santos y Brilhante Dias", ha agregado aludiendo a estos dos diputados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Leitão ha reaccionado a estas acusaciones con un mensaje en su cuenta de la red social X en el que ha lamentado los "ataques personales" de Moedas, de quien ha dicho que "no sabe hacer política de otra manera".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Quienes lo escucharon pensaron que era la primera víctima del trágico accidente en el funicular de Gloria. No lo era. Eran los muertos, los heridos y sus familias. La entrevista que concedió a SIC es un ejercicio de exculpación indigno de un líder político", ha denunciado, antes de afearle la falta de "respuestas, soluciones ni ninguna medida para ayudar a las víctimas ni para restaurar la confianza de los lisboetas en la infraestructura de la ciudad".

La Policía Judicial de Portugal confirmó el pasado viernes la lista de nacionalidades de las 16 víctimas mortales, entre las que figuran personas de ocho países: cinco portugueses, tres ciudadanos de Reino Unido, dos de Corea del Sur, dos de Canadá, uno de Suiza, uno de Ucrania, uno de Estados Unidos y uno de Francia. El siniestro dejó asimismo una veintena de heridos.