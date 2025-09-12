'Centinela Oriental': la respuesta de la OTAN a la amenaza rusa

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, anuncia una operativa de defensa centrooriental tras los drones sobre Polonia

Donald Trump dice que se le está acabando la paciencia con Putin

Compartir







La OTAN responde a Rusia y anuncia el diseño y la puesta en marcha de un nuevo plan centinela para proteger "cada centímetro" en el flanco oriental de la Alianza, tras la incursión de drones en el espacio aéreo de Polonia. Sobre el plan, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha indicado que con 'Centinela Oriental' se revisarán los huecos y las amenazas en el espacio oriental para proteger mejor la zona, contando con nuevos recursos.

"Tomaremos como base la operación de refuerzo de la costa báltica (Baltic Sentry) y adaptar el tipo de fuerzas que tenemos ahí para estar preparados para el tipo de amenaza que detectemos". El programa Baltic Sentry de la OTAN es una actividad de vigilancia marítima y multidominio diseñada para mejorar la protección de las infraestructuras submarinas críticas (IUC) en el Mar Báltico, como cables y tuberías.

PUEDE INTERESARTE Polonia limita el tráfico aéreo en las fronteras con Ucrania y Bielorrusia tras la incursión de drones rusos

Dinamarca, Francia, Reino Unido y Alemania van a prestar colaboración a Centinela Oriental, tras una incursión con drones que la OTAN ha considerado "peligrosa" e "inaceptable" y cada vez más recurrente.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte ha asegurado que la incursión de drones en Polonia "no fue un hecho aislado", que se ha dado en Rumania, Estonia o Lituania, y que "intencional o no, es peligroso es inaceptable" y una "agresión temeraria" por lo que ha dejado claro que "vamos a defender nuestras fronteras y a cada uno de sus miembros", asegura Rutte.

Europa quiere convertir a Ucrania en un muro infranqueable para Vladimir Putin, y eso pasa por dotar a Kiev y a los países del este de la UE de los medios y las capacidades necesarias para ello: uno de esos pasos adelante será el "muro de drones" propuesto este miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha puesto sobre la mesa la idea de destinar 6.000 millones del préstamo ERA

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tensión por los ejercicios militares de Rusia y Bielorrusia

Por otra parte, Rusia y Bielorrusia han iniciado este viernes los ejercicios militares estratégicos Zapad-2025 en ambos países, que incluyen maniobras con armas nucleares y misiles hipersónicas. Así, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia ha advertido de que reaccionará ante "cualquier provocación".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Después de que Rusia anunciara las maniobras militares a las puertas de su territorio, Polonia ha ordenado el cierre de la frontera con Bielorrusia y desplegará 40.000 soldados en sus fronteras orientales. Para las autoridades polacas este es el aviso más serio de un posible conflicto desde el inicio de la II Guerra Mundial.

Donald Trump dice que se le está acabando la paciencia con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este viernes que se le está agotando la paciencia con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, "y rápido", en una nueva advertencia ante la falta de avances en las negociaciones de paz con Ucrania impulsadas desde la Casa Blanca.

"Hacen falta dos para bailar un tango", ha dicho Trump durante una entrevista en Fox News en la que ha vuelto a dejar en el aire una amenaza que no termina de materializar, ya que ha pasado casi un mes desde que recibió primero a Putin, en Alaska, y luego al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Washington.

El conflicto ha estado marcado en las últimas horas por la incursión de drones rusos en Polonia, un incidente sobre el que Trump llegó a decir el jueves que "pudo haber sido un error", en contra del criterio del resto de socios de la OTAN y de las propias autoridades polacas que dan por hecho que fue algo intencionado.

"No voy a defender a nadie, pero lo cierto es que fueron derribados y cayeron en el espacio aéreo", se ha limitado a señalar el presidente estadounidense en su entrevista.