Dori Toribio 12 SEP 2025 - 21:38h.

Tyler Robinson confesó el crimen de Charlie Kirk a su padre, un expolicía: prefería suicidarse a entregarse

Estados Unidos y el asesinato de Charlie Kirk: la sociedad refleja sus divisiones, entre los que claman venganza y los que celebran

El asesinato de Charlie Kirk puede ser un punto de inflexión en EEUU. Una toma de conciencia hacia la concordia dentro de la discrepancia o su definitiva caída por el precipicio de la violencia. La democracia espejo del mundo está en riesgo. Y no olvidemos que lo que pasa en EEUU llega a Europa, sin remedio.

La sociedad americana está rota y el odio se percibe en las redes sociales y en las calles, donde unos lloran y otros ríen y celebran la muerte de Kirk. El miedo, mientras, se extiende a la clase política y al mundo de los creadores de contenido político. La seguridad se extrema en torno a Trump, la Casa Blanca y el Capitolio.

Tyler Robinson confesó el crimen de Charlie Kirk a su padre, un expolicía. Aunque le dijo que prefería el suicidio a entregarse, la familia terminó comunicando lo ocurrido a las autoridades. El gobernador de Utah confirmaba el anuncio de Trump con una frase: "Lo tenemos".

Robinson, de 22 años, estaba familiarizado con todo tipo de armas, pero no tenía antecedentes penales. Solo recientemente se había interesado por la política. Y había expresado su aversión por Charlie Kirk, al que describía como alguien lleno de odio.

Este miércoles se dirigió a la Universidad en la que había estudiado un semestre, y donde el activista proTrump protagonizaba un encuentro con miles de estudiantes. Acabó con su vida de un único disparo.

Una cámara lo grabó corriendo por la azotea desde la que había abierto fuego. Descolgándose y huyendo a toda prisa hacia una zona boscosa. Allí abandonó el rifle con el había cometido el asesinato. En la munición que no usó se han encontrado mensajes como "Eh, fascistas, atrapadlo" o la letra de la canción de la resistencia italiana Bella Ciao.

El vicepresidente Vance acompañaba el féretro con los restos mortales de Charlie Kirk. El ataúd era llevado en el Air Force Two hasta Arizona, donde se celebrará el funeral. Trump, que ha concedido a la víctima la medalla póstuma de la Libertad, ha anunciado su presencia.

El clima de tensión, polarización y odio político recuerda a los americanos a la década de los 60, donde EEUU perdió la inocencia y vio morir a líderes como los hermanos Kennedy o Luther King. El miedo se extiende ahora entre la clase política y los influencers políticos. Ahora son los defensores de las posturas de izquierdas los que temen las reacciones, después de ver la celebración de muchos americanos ante la muerte de Charlie Kirk y el deseo de venganza del otro lado político.

En este sentido, el presidente Donald Trump, ha señalado que Charlie Kirk "era un defensor de la no violencia. Así es como me gustaría que la gente respondiera". Pero fiel a su estilo divisivo, no ha dudado en señalar que la izquierda radical es el problema. Cierto que el propio presidente sufrió dos intentos de asesinato. De momento, su seguridad se ha reforzado tras el asesinato de Kirk, no solo en torno al gobierno.

El gobernador de Utah: "Las redes sociales son un cáncer de nuestra sociedad"

Sin fisuras ha hablado el gobernador de Utah, que cargaba contra la toxicidad de las redes sociales. "Son un cáncer en nuestra sociedad. Animo a la gente a desconectarse, a tocar la hierba, a abrazar a la familia", señalaba tras enfatizar que en la calle "son mayoría los que lloran, rezan y no hay coches ardiendo ni saqueos. No podemos responder a la violencia con la violencia ni al odio con odio. La violencia política, sin importar la ideología, no es la respuesta y debe ser condenada".

Republicanos y demócratas llaman a la calma. Que la violencia no sea una opción, decía Kirk.