WashingtonEl presidente Donald Trump ha confirmado que el asesino de Charlie Kirk está detenido.Un joven de 22 años de Utah llamado Tyler Robinson que ya está bajo custodia policial gracias a una investigación que se agilizó por la rapida reacción policial, quienes mostraron fotografías del sospechoso y un vídeo del mismo mientras escapaba de una azotea tras matar al activista estadounidense.

Entre las pistas que han tenido los agentes hasta llegar al sospechoso, las más valiosas han sido, sin duda, a las personas que rodeaban al detenido. La periodista Dori Toribio, desde Washington, detalla la última hora del caso: "El presidente de Estados Unidos ha dicho que cree que el sospechoso del asesinato ha sido detenido gracias a la colaboración de las personas más cercanas de su entorno".

El padre del asesino lo entregó a la Policía

La reportera empieza explicando que "Trump primero mencionó a un ministro religioso que contactó con las autoridades tras reconocer al individuo por las imagenes publicadas por el FBI". Sin embargo, el testimonio clave para llegar al asesino fue una persona más directa: "Después, el presidente ha asegurado que fue el padre del sospechoso quien lo entregó a la Policía".

El detenido es un joven veinteañero que se encuentra bajo custodia policial y habría confesado a su padre, excomisario de Policía, que él era el asesino de Charlie Kirk. Tras esto, fue el mismo padre el que se puso en contacto con las autoridades y retuvo a su hijo hasta que pudiese ser detenido de manera formal.

"El presidente espera que el asesino enfrente la pena de muerte", sentencia Dori Toribio desde una ajetreada calle de Washington. Y es que el fallecido era una persona muy cercana a Donald Trump, al que le rendirá un homenaje trasladando el féretro con sus restos en el 'Air Force Two' y le condecorará con el máximo de los honores del país americano.