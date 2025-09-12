El presidente Donald Trump sugirió el viernes que el sospechoso del tiroteo de Charlie Kirk ha sido detenido

El presidente dice a la Fox que su padre ayudó a su entrega

Compartir







El presidente Donald Trump ha declarado en una entrevista en Fox News que el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sido detenido. "Creo que con un alto grado de certeza lo tenemos bajo custodia", declaró Trump durante una aparición en Fox News. La CNN ha desvelado que una persona se encuentra bajo custodia y siendo interrogada en relación con el tiroteo mortal del activista conservador Charlie Kirk, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

Donald Trump ha ido dando información en una entrevista con Fox a la espera de la rueda de prensa oficial. Ha señalado que, en caso de que sea declarado culpable, "espera" que sea condenado a muerte, ya que Kirk "era una buena persona y no se merecía esto". Trump ya anunció el jueves que le concederá a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad.

Donald Trump indicó que alguien "muy cercano a él lo entregó" -en referencia a su padre-, y que el anuncio se haría más tarde. Un miembro de la familia vio las fotos del sospechoso del tiroteo de Charlie Kirk y lo denunció a la policía, dijeron dos altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, según señala NBC News.

PUEDE INTERESARTE Las frases polémicas y el pensamiento más ultra de Charlie Kirk, el líder conservador asesinado en Estados Unidos

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Eso pasa cuando tienes algunas de esas buenas fotos”, dijo el presidente, refiriéndose a las imágenes claras del sospechoso publicadas el jueves por el FBI. Trump dijo que la persona que dio el aviso era “alguien involucrado con la policía, pero era una persona de fe. Un pastor”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El padre de la persona detenida cooperó con los investigadores, dijo Trump. Dos fuentes a la CNN dijeron que el presunto asesino que se encuentra bajo custodia confesó a su padre que él era el atacante.

Su padre informó a las autoridades y dijo que detendría a su hijo hasta que pudiera ser detenido formalmente.

El presidente reconoció que solo ha recibido un breve informe antes de la entrevista y dijo: “Siempre está sujeto a correcciones, pero les digo lo que estoy escuchando”.

El presidente ha alabado la increíble inteligencia de Kirk y ha señalado su capacidad de dialogar y conectar con los jóvenes.

"Todos hicieron un gran trabajo", ha señalado el presidente, al tiempo que ha destacado lo difícil que fue rastrear al sospechoso al comenzar la búsqueda sin "absolutamente nada".

Según las autoridades, se han recibido más de 7.000 pistas. Las autoridades aún no han revelado públicamente el nombre del sospechoso ni han citado el motivo del asesinato, el último acto de violencia política que ha conmocionado a Estados Unidos.

"La viuda de Charlie está devastada"

El presidente Trump dijo que había hablado con la viuda de Charlie Kirk, Erika Kirk, el jueves. "Está devastada, pero a pesar de la devastación, quieren que Turning Point siga adelante".

Al preguntársele al presidente Trump sobre la cancelación de eventos por parte de políticos y otras personas tras el tiroteo de Charlie Kirk, respondió: "Tenemos que seguir adelante. Simplemente hay que seguir adelante".

"No queremos a gente disparando en nuestras calles. Los radicales de izquierdas son el problema", ha dicho Trump en Fox News.