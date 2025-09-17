Alexis Von Yates, una enfermera de Florida, ha sido condenada a cárcel por mantener sexo con el hijo adolescente de su pareja

Una enfermera de Florida que fue sorprendida por su marido mientras tenía relaciones sexuales con su hijastro de 15 años ha sido condenada a dos años de prisión. El martes se ordenó a Alexis Von Yates cumplir 24 meses en una prisión estatal seguido de dos años de control comunitario y 10 años de libertad condicional como delincuente sexual registrada, según los registros judiciales.

Así lo recoge 'New York Post'. La extrabajadora de la salud de 35 años, ya despedida, permaneció impasible mientras el juez del Quinto Circuito Judicial de Florida, Timothy McCourt, dictaba el castigo, según un video oficial de la corte. Von Yates se había maquillado el rostro y lucía un jersey de cuello alto negro cuando fue sentenciada a prisión.

Originalmente, a Von Yates se le acusó de agresión sexual por parte de una persona con autoridad familiar, pero el acuerdo de culpabilidad redujo el cargo a agresión lasciva y obscena contra un niño de entre 12 y 16 años. Von Yates no impugnó los cargos el 21 de agosto. Se le exigirá que complete 200 horas de servicio comunitario y pague multas y tasas judiciales. El cargo original de agresión sexual, un delito grave de primer grado, conlleva una pena de hasta cadena perpetua y una multa de 10.000 dólares. El juez Timothy McCourt aceptó el acuerdo de culpabilidad después de consultar con la víctima, que ahora tiene 16 años, y su madre, quienes estaban "100% de acuerdo con la sentencia".

El caso por el que la enfermera ha sido condenada a cárcel

Von Yates fue sorprendida por su esposo, Frank, teniendo relaciones sexuales con su hijo adolescente mientras veían una película de terror el 26 de julio de 2024. Frank, un liniero, estaba trabajando en el turno de noche cuando regresó a su casa en Ocala, en Florida, y descubrió la fiesta nocturna. El adolescente, sorprendido por su padre, salió corriendo de la sala hacia el baño con los pantalones alrededor de las piernas mientras Von Yates, completamente desnuda, se escondía debajo de una manta, apunta el medio citado.

Supuestamente, Von Yates le dijo al chico que estaba "caliente" después de no haber tenido "sexo en dos semanas y estar con su período". Ella afirmó que su hijastro le recordaba a su marido cuando era más joven, pero que le había dicho al niño que parara después de que los dos comenzaron a besarse y a tener sexo oral. "La víctima le dijo a su padre que eso no era cierto, que ella se quejaba y le decía que siguiera adelante", según una declaración jurada de arresto.

Von Yates fue arrestada en noviembre antes de perder su única licencia de enfermería estatal poco después. La madre del adolescente habló en la audiencia de sentencia y calificó a Von Yates como una persona "pedófila e incestuosa" que violó a su hijo. También describió a la exenfermera como una “cobarde” que no tenía remordimientos por sus “acciones despreciables”. La madre del niño afirmó que su hijo había sido defraudado y dañado por aquellos que deberían haberlo protegido, y reveló que el adolescente no ha hablado con su padre desde el incidente. A Von Yates se le ordenó no tener ningún contacto con el niño antes de esposarla y sacarla de la sala del tribunal.