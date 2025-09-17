Yolanda Benítez Agencia EFE 17 SEP 2025 - 15:41h.

La Policía ha adoptado una serie de medidas preventivas para intentar evitar que Brueckner vuelva a delinquir

Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, queda en libertad

El principal sospechoso de la desaparición en Portugal en 2007 de la niña británica Madeleine McCann, el alemán Christian Brueckner, salió este miércoles de prisión tras haber cumplido siete años en una cárcel germana por haber violado a una mujer estadounidense de 72 años en el país luso en 2005. La Policía ha adoptado una serie de medidas preventivas para intentar evitar que vuelva a delinquir y tenerlo controlado.

Brueckner abandonó la prisión de la localidad de Sehnde, cerca de la ciudad de Hannover, en el norte del Alemania, sobre las 07.00 GMT en un Audi A6 que conducía su abogado, Friedrich Fülscher, quien pasó por delante de una decena de cámaras de todo el mundo, especialmente venidos del Reino Unido.

Acusado de otras cinco violaciones

El hombre, de 49 años, fue condenado en 2019 por la Audiencia Provincial de Braunschweig (al este de Hannover) a 7 años y medio de cárcel por la violación en 2005 en Portugal de una estadounidense, que entonces tenía 72 años.

El año pasado, Brueckner fue absuelto en otro proceso relacionado con cinco presuntas violaciones en Portugal, tras lo cual la Fiscalía apeló la sentencia, que aún está en tramitación.

Los investigadores alemanes y la fiscalía sospechan que Brueckner es el presunto asesino de Madeleine ‘Maddie’ McCann, una niña británica que tenía tres años cuando desapareció en mayo de 2007 de un complejo vacacional de apartamentos en Praia da Luz, en Portugal.

En junio de 2020, la Fiscalía de Braunschweig informó de que partía de la base de que la niña había muerto y que había un sospechoso, pero no pudo reunir en todo este tiempo las pruebas necesarias para llevar a Brueckner a juicio.

Éste, según los investigadores germanos, había vivido anteriormente por un tiempo en Portugal. Allí, según se supo, se dedicaba a trabajos ocasionales y a cometer robos, por ejemplo, en hoteles y complejos turísticos.

Antecedentes por abuso infantil y posesión de drogas

Un antiguo compañero del sospechoso de la época en la que residió en Portugal se dirigió a Scotland Yard y acusó a Brueckner con una extensa declaración.

Helge B. dijo que, en un encuentro con éste, le había comentado lo extraño que resultaba que la niña hubiera desaparecido sin dejar rastro, a lo que, supuestamente, Brueckner respondió con la frase "Sí, no gritó", recuerda el semanario ‘Der Spiegel’.

Los investigadores descubrieron posteriormente que el teléfono móvil de Brueckner estuvo conectado hasta poco antes de la desaparición de la niña a una antena en Praia da Luz, el lugar en el que desapareció la pequeña, pero no encontraron ninguna prueba de que el sospechoso hubiera estado en la escena del crimen, en el complejo vacacional.

La Fiscalía de Braunschweig, responsable del caso porque Brueckner vivía también en su área de competencia, lleva años investigándolo por el caso Maddie y en repetidas ocasiones, con apoyo de la Oficina Federal de Investigación Criminal y de fuerzas lusas, registraron propiedades en Portugal.

Brueckner tiene antecedentes penales, entre otros, por abuso sexual infantil y posesión de drogas.

Sin pasaporte y con tobillera electrónica

Su abogado defensor habló en vista de las sospechas de una "campaña masiva de prejuzgamiento", dado que no había, ni hay, ninguna acusación formal y rige la presunción de inocencia.

Según informó la víspera el semanario ‘Der Spiegel’, tras salir este miércoles de prisión, Brueckner deberá llevar una tobillera electrónica y presentarse regularmente ante la oficina de supervisión y ante la asistencia de libertad condicional.

Además, se le exige fijar un domicilio y no podrá abandonarlo sin autorización.

Asimismo, según el mismo periódico, la ciudad de Sehnde notificó a el pasado 9 de septiembre a Brueckner que se le retiraba el pasaporte y que en su lugar recibiría un documento de identidad, cuya validez se limitará al territorio de Alemania.

Entre otras cosas, la ciudad hace referencia en su decisión a una condena anterior por abuso infantil y por posesión de material pornográfico infantil.