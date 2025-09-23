Europa Press 23 SEP 2025 - 18:45h.

El año pasado, 124 personas fallecieron en este tipo de accidentes y hasta julio de 2023 esa cifra era de 65

Un derrumbe en una mina de oro legal en el noroeste de Colombia dejó atrapados a 25 trabajadores, que están con vida a 80 metros bajo tierra desde el lunes por la noche, informaron autoridades locales.

Brigadistas llevan a cabo labores de rescate en una mina operada por una empresa canadiense en el municipio de Segovia, en el departamento de Antioquia, a unas cuatro horas de la ciudad de Medellín.

"Ya se tuvo contacto con los mineros, quienes indicaron estar sanos", dijo el martes una portavoz de la gobernación local.

El rescate es liderado por la brigada de seguridad de la empresa, en colaboración con autoridades del gobierno.

124 personas fallecieron el año pasado en accidentes mineros

Los accidentes mineros son recurrentes y con frecuencia mortíferos en Colombia, especialmente en los yacimientos de carbón y en minas ilegales o artesanales.

El año pasado, 124 personas fallecieron en este tipo de accidentes y hasta julio de 2023 esa cifra era de 65, según datos de la Agencia Nacional de Minería.

En Segovia ya habían tenido una emergencia similar en julio en la que 18 mineros fueron rescatados tras estar varias horas sepultados.

Yarley Marín, presidente de la Mesa Minera de Segovia–Remedios, recordó que en aquella ocasión los propios trabajadores lograron limpiar la zona afectada y salir por su propia cuenta.

La actual situación ha sido precedida por otra en Santander de Quilichao, donde el pasado 12 de septiembre un deslizamiento en la mina de oro San Antonio dejó bajo tierra a varios trabajadores.

Los organismos de socorro, que incluyeron voluntarios y organizaciones humanitarias, necesitaron nueve días y maquinaria pesada para traerlos con vida.