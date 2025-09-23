David Cacho 23 SEP 2025 - 15:45h.

Algunos analistas creen que Trump busca movilizar a sus votantes negacionistas, de cara a la elección del Congreso

La Administración de Donald Trump vincula el consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Cada vez que Trump habla levanta una polvareda: la más reciente es la alerta sanitaria por el uso del paracetamol durante el embarazo, al que ha vinculado al autismo. Los médicos e investigadores han salido en tromba a rechazar tales afirmaciones, pero llama la atención el empeño del presidente de Estados Unidos por entrometerse en temas sanitarios, como ya hizo durante la pandemia de covid. El periodista David Cacho explica qué hay detrás de todo esto.

El periodista de Informativos Telecinco achaca a la nueva cruzada sanitaria, que aseguró que el covid era "un catarrito", mientras miles de personas morían a diario, tiene que ver con la obsesión de Trump y su secretario de Sanidad, Robert Kennedy Junior, con el autismo. Ambos han vinculado este trastorno con el uso de las vacunas en numerosas ocasiones y ahora suman al paracetamol durante el embarazo, como nueva causa.

El presidente republicano no es la primera vez que va en contra de la comunidad médica y científica: Trump ya apuntaba maneras desde los años 80, cuando afirmaba que el VIH se podía contagiar a través de los besos. Su momento de gloria, sin embargo, fue durante la pandemia de covid cuando decía que el virus era absolutamente inofensivo para el 99% de la población. Después aseguró que un remedio eficaz era la hidroxicloroquina, un medicamento para la malaria.

De ahí fue subiendo su nivel de despropósito y abogó por la luz ultravioleta y su punto culminante fue proponer la inyección de desinfectante para eliminar el covid-19- Lo afirmo con su rotundidad, como ahora dice esto sobre el uso de paracetamol, delante de su coordinadora sanitaria que se sonrojo.

Trump agita las huestes del negacionismo

El anuncio que hizo Trump este lunes sobre el autismo sigue en la línea del republicano; algunos analistas han asegurado que tiene objetivos políticos. El presidente de EEUU aseguró que su Gobierno advertiría que el uso de acetaminofén durante el embarazo porque “puede estar asociado con un riesgo muy elevado de autismo”.

Los comentaristas creen que poner a Kennedy, un negacionista de tomo y lomo , al frente del departamento de la salud pública estadounidense fue conseguir el apoyo de miles de votantes, escépticos sobre la vacunación y desconfiados de las políticas sanitarias, y rechazan hasta la teoría de la evolución humana de Darwin. Ahora prueba la misma estrategia, según la reflexión publicada por la CNN.

Las afirmaciones de Trump sobre el paracetamol -en opinión de este- busca movilizar a esa poderosa corriente que apoya e impulsa la política conservadora del republicano. Todo ello, de cara a las complicadas elecciones por el Congreso de 2026, una campaña que parece que ya comenzó con el funeral espectáculo dedicado a Charlie Kirk.