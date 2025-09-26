Carlos Franganillo ha entrevistado a Josep Borrell, que no ha dudado en ser duro con Netanyahu, Israel, Donald Trump y la propia Unión Europea

El análisis de Carlos Franganillo: "Netanyahu, con al menos 65.000 muertos a sus espaldas, no tiene ninguna intención de detenerse"

Carlos Franganillo ha entrevistado a Josep Borrell, que no ha dudado en ser duro, muy duro, con Netanyahu, Israel, Donald Trump y la propia Unión Europea. Una frase resume la entrevista: "Si tiene que haber un Estado Palestino habrá que imponérselo a Israel". Y ha reiterado, "imponérselo".

Lo ha hecho en el día en el que Netanyahu ha visto cómo una ONU casi vacía hacía oídos sordos a su discurso. Un discurso en el que el líder israelí ha dejado claro que su país está haciendo lo que otros no tienen "agallas" de hacer, señalando a Europa por no reaccionar ante los que luego hacen atentados en sus países y negando que en Gaza haya genocidio. "Os quiero plantear una pregunta simple y lógica. ¿Un país que comete genocidio le diría a la población civil a la que supuestamente está intentando destruir que se apartara?" ¿Acaso los nazis pidieron a los judíos que abandonaran las ciudades?"

En este contexto, Josep Borrell ha analizado la situación en Gaza que ya tiene conmocionado al mundo. El español fue hasta hace 10 meses el vicepresidente y Alto Representante de la Comisión Europea.

Escuchábamos a Netanyahu decir que todavía tienen que acabar el trabajo. Israel ha logrado debilitar a sus enemigos en la región, a Irán, a Hizbulá, pero el foco principal sigue en Gaza. ¿Busca la aniquilación total de los palestinos?

"Bueno, varios de los dirigentes israelitas, en particular su ministro de Defensa, han dicho en varias ocasiones que tienen dos opciones: o marcharse o morir. No aclara muy bien dónde pueden marchar. De momento, los están empujando, a los que sobreviven, contra la frontera sur contra la frontera con Egipto. A lo mejor piensan que algún día explotará. No tengo que explicárselo, todo el mundo está viendo lo que ve y es difícil seguir viéndolo".

Netanyahu tiene muchos elementos a favor. Tres años más de Trump, un año para las elecciones en Israel ¿Cree que Netanyahu puede conseguir esos objetivos, expulsar de Gaza a los palestinos, controlar toda la región, cree que es realista?

"Yo creo que no. En Gaza hay más de dos millones de personas, en Cisjordania hay muchos más. Aunque Trump diga ahora, vaya usted a saber lo que dirá mañana, que no le va a permitir anexionarse Cisjordania, de facto se la está anexionando. Los colonos israelitas controlan el territorio y los palestinos viven en un régimen de apartheid. Cuando asesinaron a Rabin, que quiso llegar a un acuerdo de paz hace 30 años, había 100.000 colonos israelitas en Cisjordania, ahora hay 700.000. No se la están anexionando no de iure, pero sí de hecho".

Estamos viendo muchos gestos. Pero también una comunidad internacional bastante incapaz.

"El mundo que tenemos va cada vez más hacia el uso de la fuerza y la que más tiene es EEUU. Trump los sabe y no le importa utilizarla. Este hombre es un narcisista patológico, le hemos oído decir que ha resuelto siete u ocho guerras y que las Naciones Unidas son un peligro porque fomentan la inmigración".

"La cantidad de barbaridades que ha dicho el presidente de EEUU, negando el cambio climático, diciendo que las energías renovables son el mayor engaño a la humanidad, diciendo que los países europeos vamos por muy mal camino porque moriremos aplastados por el peso de los emigrantes".

"Es realmente alucinante ver al hombre más poderoso del mundo embarcado en este verborrea peligrosa. Pero ahora los que mueren son los palestinos".

Borrell entonces ha hecho su análisis sobre lo que el mundo debe hacer si quiere acabar con las matanzas en Gaza. Y ha sido categírico.

"Solo hay 10 países que han votado en contra de los dos Estados, uno muy importante, los otros, comparsas. Si la comunidad internacional no puede contar con EEUU se puede pensar en hacer algo parecido a lo que se hizo contra Sudáfrica en el apartheid. Cuando este régimen hacía lo que hacía el mundo se rebeló contra lo que se hacía a la población africana. Se estableció un bloqueo muy duro que también pagaron los ciudadanos de Sudáfrica".

"Si el mundo solo sabe reconocer, bueno, ya es algo, y España ha tenido un papel muy importante en eso, pero no pasa a la acción, el reconocimiento serán palabras huecas, la gente seguirá muriendo e Israel seguirá haciendo lo que le da la gana. Hace mucho que yo dije que si tiene que haber un estado palestino habrá que imponérselo a Israel, imponérselo, porque Netanyahu ya ha dicho que no va a aceptarlo de grado. Si no lo acepta de agrado tendrá que ser la comunidad internacional la que lo imponga o dejar de lamentarnos".

Usted ha sido crítico con el papel de la UE con todo esto. Después de su paso por las instituciones, donde ha ocupado cargos de enorme relevancia, viendo la relación con EEUU en cuanto a los aranceles, nuestra posición en Gaza, nuestros retos de defensa en el futuro, donde seguimos dependiendo de Washington enormemente ¿usted es más optimista o más pesimista respecto al proyecto europeo?

"Yo sigo creyendo en el proyecto europeo, pero no soy un eurobeato. Creo en la necesidad de Europa, pero sé sus limitaciones, lo cual no me hace caer en el negacionismo y decir ah Europa!... menos mal que la tenemos. Nos ha dado 70 años de paz, y si no la tuviéramos estaríamos todavía más indefensos y más impotentes. La solución no es menos Europa, es más Europa, que es lo que piden la mayoría de los ciudadanos, aunque ahora han aparecido partidos políticos, también en España, que creen que la solución es acabar con la UE y que cada uno se las apañe como pueda. No yo sigo siendo un europeo convencido, pero soy consciente de las limitaciones y carencias del proyecto".