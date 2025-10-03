La propia Policía de Manchester lo ha señalado en un comunicado en el que indica que uno de los tres heridos graves también habría sido alcanzado por sus disparos

Jihad al Shamie, el atacante de la sinagoga de Mánchester: llegó a Reino Unido siendo un niño y tenía la ciudadanía británica

La investigación alrededor del ataque perpetrado ayer contra una sinagoga de Mánchester, –que las autoridades investigan ya como un atentado terrorista–, ha dado un giro inesperado al conocerse que una de las dos víctimas mortales que dejó el suceso habría muerto por disparos de la Policía efectuados para abatir al atacante.

El suceso se produjo a las 9:31 horas de ayer, jueves 2 de octubre, en un día que no parecía haber sido escogido al azar, dado que en esa jornada se celebraba la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos, por lo que sinagogas presentaban una gran afluencia de gente.

El atentado en la sinagoga de Mánchester

Concretamente, la congregación atacada se encontraba en Meddleton Road, en Crumpsall, a unos 4,8 kilómetros del centro de Mánchester, y fue allí donde un hombre, –Jihad al Shamie, el identificado como autor del ataque–, irrumpió con un vehículo dirigiéndose hacia la multitud para protagonizar un atropello masivo.

Tras ello, el atacante se bajó del coche y trató de acuchillar a todo aquel con el que se cruzaba. En ese camino, de hecho, alcanzó y mató a una de las víctimas.

Cuando las autoridades llegaron, el atacante, Jahid al Shamie, varón de 35 años de origen sirio que llegó a Reino Unido cuando era un niño y que obtuvo la nacionalidad británica en 2006, todavía estaba en las inmediaciones de la sinagoga.

Entre gritos de los testigos, algunos de los cuales llegaron a apuntar que tenía lo que parecía un cinturón explosivo, los agentes pidieron a todos que se alejaran del lugar y se marchasen de ahí.

Mientras alguno grababa la secuencia en medio de una escena de máxima tensión, los policías, que también gritaban para que se fuesen, abrieron fuego contra el atacante ante el temor de que llevase un dispositivo suicida.

Con el agresor malherido, tras un intento de levantarse del suelo volvieron a dispararle, acabando con su vida.

“Podemos confirmar que tres personas han muerto, incluyendo el atacante”, confirmarían después las autoridades, que añadían que también había “tres heridos graves” por lo que ya califican e investigan como un atentado.

Uno de los dos muertos en el ataque a la sinagoga, víctima de disparos de la Policía

Ahora, un nuevo comunicado policial añade un giro sobre el resultado del ataque. Si bien en un principio se pensaba que Jahid al Shamie había matado a dos personas, ahora lo que sospechan es que, en el intento de frenarle y poner fin al atentado, –todo además ante el temor de que pudiese llevar un artefacto explosivo consigo–, los disparos efectuados podrían haber alcanzado también a la segunda víctima, siendo eso lo que acabó con su vida.

Además, añaden que uno de los tres heridos graves también presentaba herida de bala, pensando también la Policía de Manchester que, por la misma razón, podrían haber sido ellos: no encontraron que el terrorista llevase armas de fuego y los únicos disparos fueron efectuados por los agentes.

“Siguiendo el incidente terrorista ocurrido ayer en la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Middleton Road, Crumpsall, las investigaciones continúan”, precisa en su comunicado la Policía de Manchester, en el que explican que tras tener conocimiento de los primeros análisis de las autopsias, todo apunta a que “una de las víctimas fallecidas parece haber sufrido una herida de bala”.

“Actualmente se cree que el sospechoso, Jihad Al Shamie, no poseía ningún arma de fuego y que los únicos disparos fueron realizados por los Oficiales de Armas Autorizados de la Policía de Manchester, quienes intentaban impedir que el agresor entrara en la sinagoga y causara más daños a nuestra comunidad judía”, afirman.

Dando constancia, no obstante, de que están a la espera de “un examen forense más profundo”, informan de que habría sido esa la causa que habría llevado a su muerte, “una consecuencia trágica e imprevista de las medidas urgentes” que, exponen, tuvieron que tomar los agentes para “poner fin al atroz ataque”.

Uno de los heridos, también con herida de bala: se cree que estaban juntos

Sobre el herido que también habría sido alcanzado por los disparos de la Policía, las autoridades explican: “Profesionales médicos también nos han informado que una de las tres víctimas, que actualmente recibe tratamiento en el hospital, también sufrió una herida de bala, que afortunadamente no pone en peligro su vida. Se cree que ambas víctimas estaban muy juntas tras la puerta de la sinagoga, mientras los fieles actuaban con valentía para impedir la entrada del atacante”.

Rezando por todas las familias y las víctimas, desde la Policía de Manchester han señalado que están “brindando apoyo y atención a todos los afectados”.

El atentado no fue aún peor porque el atacante no pudo adentrarse en la sinagoga

Según señalan hoy, todavía en shock por lo ocurrido, el ataque perpetrado por Jihad al Shamie podría haber sido todavía peor si hubiese conseguido adentrarse en la sinagoga.

Según testigos, un miembro de seguridad y varias personas de la congregación lograron evitarlo y la policía llegó cuando el atacante aún estaba ahí, tras lo cual terminaron abatiéndolo.

De haber conseguido entrar, señalan hoy en la comunidad judía, temen que hubiese perpetrado una auténtica masacre. No en vano, hoy quienes la conforman aseguran que llevan tiempo viviendo con miedo a que sucediese lo que ha ocurrido ahora.

Ante la situación, la Policía ha reforzado su presencia en las sinagogas, reforzando otros puntos sensibles del país.