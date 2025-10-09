El acuerdo entre Israel y Hamás para el fin de la guerra en Gaza, en directo | Pactan la liberación de los rehenes y el repliegue israelí

El presidente de EEUU estaba reunido con 'influencers' cuando el secretario de Estado lo interrumpió para informarle del acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza

El mensaje de Marco Rubió llamó la atención de los medios que captaron el curioso momento: Le habló al oído a Donald Trump y le entregó una nota en la que le informaba del acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamás. La escena ocurrió este miércoles en un encuentro del republicano con influencers de derechas, en la Casa Blanca.

“Debes aprobar una publicación en Truth Social cuanto antes para poder anunciar el acuerdo primero”, decía la nota hecha a mano en papel membretado de la Casa Blanca, según la imagen capturada por un fotógrafo. Trump inmediatamente después de leer la nota comunicó que "estamos muy cerca de un acuerdo en Medio Oriente, y me van a necesitar bastante pronto", explicó a los presentes para avisar que tendría que marcharse cuanto antes.

"Acabo de recibir una nota del secretario de Estado diciendo que estamos muy cerca de un acuerdo en Medio Oriente, y me van a necesitar bastante pronto", dijo Trump y agregó: "Así que responderé a un par de preguntas más".

Unas horas después llegaría el mensaje de Trump en su red social: "Estoy muy orgulloso de anunciar que tanto Israel como Hamás han aprobado la primera fase de nuestro plan de paz".

"Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna", escribió el presidente de Estados Unidos.

Después del momento mensaje al oído de Rubio a Trump y la nota en mano, el republicano continuó en su diálogo con los influencers y respondiendo a preguntas de la prensa mientras Rubio lucía visiblemente ansioso.

Casi 10 minutos después de anunciar que se iba a retirar antes, Trump dijo: "Tengo que ir ahora a intentar resolver algunos problemas en Medio Oriente, aunque estoy muy bien representado por nuestro secretario de Estado. Probablemente podría hacer un trabajo incluso mejor que yo, pero quién sabe". "No queremos correr riesgos. Así que vamos a ir y hacer eso", añadió Trump.

Los rehenes de Hamás serán liberados “probablemente” el lunes

El presidente de Estados Unidos ha asegurado que el nuevo acuerdo entre Israel y Hamas es la “paz en Medio Oriente”, durante una entrevista telefónica en directo con el presentador de Fox News, Sean Hannity, este miércoles por la noche, tras conocerse el pacto. “El mundo entero se unió en torno a este acuerdo”, afirmó.

Trump, también, informó que la liberación de los rehenes en manos de la milicia palestina de Hamas se concretará en los próximos días, aunque ha adelantado que "serán liberados probablemente el lunes”. “Mientras hablamos, se realizan muchos esfuerzos para liberar a los rehenes”, mencionó.

Sobre las próximas fases del plan en Gaza, arrasada durante la ofensiva militar, el presidente estadounidense, ha explicado: “Creo que veremos la reconstrucción de Gaza. Estamos formando un consejo, un Consejo de Paz, así creemos que se llamará”. Añadió que el organismo será “muy poderoso”, aunque no especificó cómo funcionará, ni dio más detalles sobre este asunto que preocupa a la comunidad internacional y a los palestinos.