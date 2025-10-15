Gonzalo Barquilla 15 OCT 2025 - 17:27h.

David y Fiona Payne han declarado este miércoles en Leicester contra Julia Wandelt, acusada de acosar a Kate y Gerry McCann

Kate McCann, en el juicio contra Julia Wandelt, la joven que dice ser Madeleine: “Nos están causando mucha angustia, paren”

David y Fiona Payne, la pareja que estaba de vacaciones con Kate y Gerry McCann en Portugal cuando la pequeña Madeleine desapareció en mayo de 2007, han testificado este miércoles ante el Tribunal de la Corona de Leicester en el juicio que se celebra contra Julia Wandelt, la joven que afirmaba ser la niña británica. Según han explicado, quedaron "perturbados" después de que la presunta acosadora los contactara por teléfono, por Internet y les enviara fotos personales. Nunca antes habían hablado públicamente sobre el caso de la menor ni sobre este asunto.

Así lo recogen medios como 'Daily Mail' y 'BBC'. Fiona, anestesista, se ha emocionado en la sala al describir cómo su hija Lily, que tenía la misma edad que Madeleine en el momento de su desaparición, también fue contactada por Wandelt. Ha asegurado que los mensajes que le envió fueron "un poco más emotivos y persuasivos" que los que había recibido ella. "Es realmente difícil. Es una joven adulta vulnerable que se ha visto afectada negativamente por la desaparición de Madeleine. Tiene el buen sentido de ignorar estos mensajes. Me enfadó que se la intentara manipular de esta manera", ha explicado la señora Payne.

"Es inquietante, porque hemos tenido mucho contacto no solicitado de varias personas a lo largo de los años, periodistas y similares, personas con teorías de conspiración y todo tipo de personas; sin embargo, nunca nos había contactado nadie que piense que podría ser Madeleine", ha agregado.

El testimonio del matrimonio Payne en el juicio contra Julia Wandelt

Julia Wandelt (una joven polaca detenida en febrero de este año, quien, según ha escuchado el Tribunal de la Corona de Leicester, cree que es Madeleine) está siendo juzgada por presuntamente acosar a los padres de Madeleine, Kate y Gerry, entre junio de 2022 y febrero de 2025, bombardeándolos con llamadas telefónicas, cartas y mensajes afirmando ser su hija y apareciendo en su casa en Rothley, en Leicestershire, para exigir una prueba de ADN. Junto a ella también está siendo juzgada Karen Spragg, de 61 años y natural de Cardiff, a quien se le acusa de asumir un papel activo en la difusión del caso de Julia Wandelt y apoyar sus afirmaciones. Ambas acusadas han negado los cargos.

Según se ha podido saber en la sala, Fiona y Kate habían sido amigas durante más de 20 años, después de haberse conocido por primera vez mientras trabajaban juntas en el Hospital General de Leicester. Según la señora Payne, se percató por primera vez de que Wandelt había estado intentando contactar con la madre de 'Maddie' en la primavera del año pasado. "Me reunía con Kate regularmente para pasear o tomar el café. Y me enteré de que se estaba comunicando con ella regularmente una mujer que decía ser Madeleine. Recuerdo que Kate se molestó mucho por eso y habló largo y tendido sobre ello", ha detallado.

Fiona ha subrayado que su teléfono se hizo público "cuando las autoridades de Portugal publicaron en línea los archivos relacionados con la investigación de Madeleine". Al igual que Kate, ella no lo ha cambiado desde entonces. El jurado ha tenido constancia de que Wandelt la llamó tres veces y le envió mensajes por Facebook. En un mensaje, la joven polaca dijo que había contactado con ella porque había leído que "era una de las pocas personas que todavía creían que 'Maddie' estaba viva". Pero resulta que el marido de Fiona, David, también recibió mensajes y correos electrónicos, así como llamadas.

David ha indicado que Wandelt le envió fotos de ella y que se dio cuenta de que realmente la joven pensaba que era Madeleine. Esto le dejó sintiéndose "sorprendido y preocupado". El tribunal también escuchó que la acusada le envió un mensaje en la víspera de Navidad del año pasado que decía: "Feliz Navidad, David [seguido de un emoji de copo de nieve] La verdad los hará libres a todos". En una llamada telefónica, grabada por Wandelt y reproducida en el tribunal, ella le insta a que la ponga en contacto con los McCann, a lo que David Payne responde: "No estoy en posición de poder ayudar, he tenido suficiente trauma y también lo ha tenido la familia".

Cuando se le preguntó por qué no había bloqueado su número, respondió: "En retrospectiva, mirando hacia atrás... En el momento en que recibes el primer mensaje de texto no crees que se enviarán múltiples mensajes, obviamente estoy muy ocupado... Había una parte de mí también, así como la naturaleza y el contenido de los mensajes, que me hacía ver que era preocupantes y más una vez que supimos que alguien decía ser Madeleine, y sabiendo el impacto que eso tendría en Kate y Gerry".

Este pasado martes, el tribunal escuchó una comparación de ADN realizada por la policía que demostró "de manera concluyente" que Wandelt no es Madeleine, quien desapareció de un apartamento de vacaciones en Praia da Luz apenas ocho días antes de su cuarto cumpleaños. No es ni Julia ni otras tres mujeres que contactaron con las autoridades al haber dudado de si podían ser ellas la pequeña. Las pruebas lo han descartado. La menor británica sigue en paradero desconocido. El juicio continuará el lunes, según los rotativos ingleses.