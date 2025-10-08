Julia acosó a los padres de Madeleine en su casa mientras le pedían que parase porque "nos están causando mucha angustia"

El sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann pide ser libre y que cese la caza de brujas contra él

Julia Wandelt, la joven polaca que aseguró ser la desaparecida Madeleine McCann está siendo juzgada esta semana por un tribunal de Leicester, Inglaterra. La acusan de suplantación de identidad y acoso a los padres de la niña que desapareció en el Algarve portugués en 2007.

Al parecer, la joven de 24 años lleva más de dos años acosando a Kate y Gerry McCann mediante numerosas llamadas de teléfono, envío de mensajes, cartas e incluso ha llegado a presentarse en la vivienda de la familia, donde tuvo un encontronazo con la madre de Maddie.

La fiscalía explicó como Wandelt se personó en una comisaría de Leicester afirmando haber sido secuestrada en Praia da Luz en 2007, siendo abusada por un hombre que le “inyectó algo que me hizo sentir paralizada”, recoge The Guardian.

El tribunal también ha acusado a Karen Spragg, de 61 años, portavoz de Julia Wandelt y quien la ha acompañado durante los episodios de acoso en la vivienda de los McCann.

"Nos están causando mucha angustia, paren"

Durante una grabación de audio realizada el pasado diciembre cuando Wandelt y Spragg se personó en la casa de los padres de Madeleine, se puede escuchar a la madre de la desaparecida suplicar que se fueran: “Nos están causando mucha angustia, paren”.

Fueron las propias acusadas las que grabaron la escena y posteriormente utilizada como prueba en su contra.

Fue la propia Kate quien relató ante el tribunal el momento en que se presentó en su casa, haciéndose pasar por su hija desaparecida.

Una segunda grabación recoge cuando ambas confrontaron al padre, Gerry McCann, y esta las decía: “No eres Madeleine…No quiero esto, por favor, no nos molestes y vete de aquí”. Segi

Wandelt y Spragg han negado los cargos por los que son juzgadas, mientras que las autoridades británicas han demostrado que los análisis genéticos realizados no vinculan a la acusada con Madeleine McCann.

Insistiendo desde 2023

Julia Wandelt saltó a los medios de todo el mundo a principios de 2023 cuando aseguró ser Maddie y afirmaba tener pruebas de ello.

La joven polaca, que vivía en Alemania, contó que no tiene muchos recuerdos de su infancia y que cuando pregunta en su casa nadie le da muchas explicaciones.

Wandelt se hizo un tour por los platós de Estados Unidos contando su rocambolesca historia en la que acusaba a un psiquiatra que le había tratado en su infancia de drogarla con “35 pastillas diarias desde los siete años para olvidar”.