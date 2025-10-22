Se investigan las posibles causas de por qué un individuo ha empotrado su vehículo contra una de las puertas de seguridad de la Casa Blanca

Se desconoce la identidad de la persona implicada y si se trata de un suceso intencionado

Las autoridades de Estados Unidos han detenido a una persona tras empotrar su vehículo contra una de las puertas de seguridad de la Casa Blanca, un suceso que no ha tenido víctimas y cuyas circunstancias se mantienen en investigación, según ha informado el Servicio Secreto. Actualmente, la Casa Blanca se encuentra bajo una gran obra debido al proyecto de reconstrucción de Donald Trump. Este lunes empezaron con la demolición de una de la parte de la residencia presidencial.

El Servicio Secreto ha determiando en la red social X que el incidente se ha producido alrededor de las 22.40 horas (hora local) del martes, cuando "un individuo ha empotrado su vehículo contra una puerta para vehículos del Servicio Secreto" en la zona.

Todavía se desconoce la identidad del individuo

"El individuo ha sido arrestado y el vehículo ha sido considerado seguro tras una inspección. Nuestra investigación sobre las causas de la colisión está en marcha", ha explicado. Por ahora se desconoce la identidad de la persona implicada.

Tampoco se sabe si se trata de un suceso intencionado o por qué el vehículo se acercó hasta la zona. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la Casa Blanca, aunque el suceso no supuso peligro para él, según ha informado el diario estadounidense 'The New York Times'.

En mayo de 2023 un hombre trató de matar a Joe Biden

Durante los últimos años, han tenido lugar sucesos parecidos, incluido uno en mayo de 2023 en el que el conductor empotró un camión contra una de las puertas y afirmó que su intención era asesinar al presidente Joe Biden.

El hombre, identificado como Sai Varshith Kandula, residente en Misuri, fue condenado en enero a ocho años de cárcel por sus actos. Entre ellos, destaca ondear una bandera nazi tras bajarse del vehículo, tras lo que aseguró que quería derrocar al Gobierno para reemplazarlo por una dictadura similar a la de la Alemania nazi.