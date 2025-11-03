El huracán Melissa es un ciclón "extremadamente peligroso" que está causando grandes destrozos

Las imágenes de un dron permiten apreciar las grandes consecuencias del huracán Melissa sobre Jamaica. La cifra de fallecidos asciende a 64 y una veintena de personas continúan desaparecidas.

Las autoridades centran ahora sus esfuerzos en la escasez de alimentos.

Un ciclón "extremadamente peligroso"

Se trata de un ciclón "extremadamente peligroso" que está causando grandes destrozos. El huracán tocó tierra la semana pasada y atravesó la isla por su lado oeste.

Se trata de un fenómeno muy peligroso porque los huracanes se alimentan de aguas cálidas, y este se encuentra en unas que rondan los 30ºC. En el caso de Jamaica, al ser una isla, se sigue alimentando de este agua tan cálida. Eso es lo que provoca que dentro de la pared del huracán los vientos superen lon 380km/h.

Olas de entre dos y cuatro metros

Así, se pueden ver olas de entre dos y cuatro metros de altura.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos califica a Melissa como un "ciclón extremadamente peligroso".

"Las marejadas generadas por Melissa continuarán afectando porciones de La Española, Jamaica, este de Cuba, las Islas Caimán durante el resto del día, afectarán Las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos durante los próximos días, y se propagarán hacia las Bermudas", ha asegurado los especialistas del NHC.

Una categoría 5 implica vientos de más de 280km/h, marejadas ciclónicas e inundaciones.

Hospitales, gasolineras y casas afectadas

El huracán está recopilando imágenes extremadamente duras a su paso por ciudades como Black River, donde el hospital de la ciudad se ve afectado. En algunos vídeos de redes sociales se puede apreciar, al igual que los destrozos en algunas casas.

Diego Buitrago, un turista que se encontraba en Jamaica en el momento del huracán explicaba hace días como vivó el terrorífico momento de vivirlo de cerca. Se encontraba recluído en un hotel: "Tenemos instrucciones de seguir recluidos, el Gobierno nos ha manifestado que mientras se hace toda la recolección de escombros es la recomendación, especialmente por todo el tema de riesgos eléctricos que se pueden presentar, todavía a veces sigue lloviendo y pues hay inundaciones, hay riesgo de inundaciones".

Buitrago aseguraba tener miedo: "Sí, llamémoslo así, yo soy afortunado, estoy por un tema laboral, estoy recluido en un hotel que tiene pues toda la seguridad, pero a pesar de eso da miedo y sobre todo que uno ve las imágenes, las noticias, además que hay noticias de todo tipo y pues uno está lejos de la casa y la familia se preocupa muchísimo porque ven noticias reales como noticias que llegan a otro nivel''

El huracán pilló desprevenida a la población

Además, explicaba que el fenómeno fue un poco sorpresa porque se pensaba que entraría por otra zona del país: ''Kingston era la ciudad que estaba inicialmente amenazada para que llegara el huracán, pero se fue desplazando hacia el occidente y terminó entrando por otra zona como a 115 kilómetros de Kingston''.