Jade Mali, una gerente en una corporación estadounidense de 28 años, se declaró trans por primera vez hace dos años, pero no dijo nada en el trabajo hasta ahora. La joven ha compartido su transición con miles de seguidores en TikTok e Instagram y ha enseñado la reacción de sus compañeros al enterarse de la noticia, según informa ‘People’.

"Esto no era solo como si me desahogara o compartiera algo a puerta cerrada. Esto estaba a punto de convertirse en un viaje muy público para mí", ha confesado Mali. La joven decidió mandar un correo electrónico explicando su identidad de género poco antes de sus vacaciones. Y, hasta que no regresó, no se enteró de cómo habían reaccionado sus compañeros.

“Tener tantas barreras me creó muchos problemas internos de salud mental", confiesa la joven

Jade ha reconocido que siempre se ha sentido diferente pese a que muchos de su alrededor no querían aceptarlo. Pero conforme fue creciendo, Jade tuvo que enfrentarse a su propia lucha interna: no poder mostrarse como realmente se sentía. “Tener tantas barreras me creó muchos problemas internos de salud mental que tuve que resolver. Me tomó mucho tiempo quitarme todas estas capas protectoras y todas estas máscaras que usé para finalmente llegar a un lugar en mi edad adulta en el que me desnudaron hasta la nada”, ha reconocido.

Tras acudir a terapia para procesar todo lo que estaba viviendo, Jade decidió a los 26 años comenzar a compartir su identidad trans. A sus familiares y amigos más cercanos empezó a presentarse como una mujer trans pero siendo masculina. “Las conversaciones fueron difíciles. Pero, para mí, personalmente, quería tomármelo con calma”, ha afirmado.

La lucha de Mali entre cómo se sentía y cómo se presentaba en el trabajo

A partir de ahí, la joven empezó a sopesar las opciones para su transición médica. Comenzó a tomar estrógeno y se planteó la cirugía de feminización facial: “Sabía que, en cuanto a la apariencia, las cosas iban a empezar a cambiar”. “La gente en el mundo corporativo de Estados Unidos no te conoce tan profundamente, así que era importante para mí que hubiera un poco más de congruencia entre lo que decía que era, que es una mujer trans, y cómo me presentaba en este espacio”, ha explicado.

Mali se reunió con Recursos Humanos y después programó una llamada con un pequeño grupo de compañeros de trabajo: “Trabajo para una empresa realmente progresista, por lo que nunca hubo preocupaciones sobre mi seguridad o mi capacidad para compartir esta parte de mi vida con la gente de aquí”. "Nunca me sentí preocupada por eso. Sobre todo, solo quería asegurarme de que las personas tuvieran la claridad que necesitaban", ha añadido.

Mali compartió la noticia en el trabajo con un correo

Pero cuando llegó el momento de dar la noticia ante 130 personas de su empresa, comenzaron los nervios: “Fue horrible. Estaba tan nerviosa y enferma del estómago”. Ella decidió mandar un correo para compartir su identidad trans justo antes de marcharse de vacaciones con sus padres y su hermana. Pero decidió no mirar el correo durante todos esos días. Cuando regresó, se llevó una de las mayores sorpresas de su vida.

Mali recibió docenes de respuestas “abrumadoramente positivas”: “Fue más que liberadora para mí ver y leer todo eso”. Aún así, el primer día de vuelta al trabajo fue todo un reto para ella, aunque esa lucha sigue arrastrándola en la actualidad. “Me siento ansiosa y cautelosa la mayoría de los días. Me desafío constantemente a mí misma para superar eso”.

"Nunca habrá suficiente representación de personas trans”, lamenta

Pese a todo, Mali entendió que compartir su historia la liberó de toda esa carga: "Realmente no vi a nadie que se pareciera a mí o que tuviera ciertos atributos físicos que yo tenía, por lo que me mantuvo realmente asustada, pensando: ¿Esto va a funcionar para mí? ¿Realmente puedo aventurarme por este camino?". “De ninguna manera soy la primera chica trans que ha mostrado partes o aspectos de su transición en las redes sociales, pero creo que nunca habrá suficiente representación de personas trans”, ha recalcado.

Mali utiliza las redes sociales para actualizar sobre su transición en el trabajo, su terapia, su vida amorosa e incluso para subir contenido relacionado con su estilo de vida. Pero si tiene algo claro es que "todo ha cambiado” aunque no lo parezca a simple vista: se sentía “más libre”. “Sigo siendo yo y me siento como la misma persona y, sin embargo, muchas cosas sobre mí han cambiado, como la apariencia física y cómo me presento en el mundo”, ha afirmado.

Porque Mali siente que su vida ha dado un vuelco al ver que su identidad de género es la misma tanto dentro como fuera del trabajo.