Asesinado el destacado líder social y político de izquierdas Julián Arenas en Colombia

Los crímenes contra líderes sociales no cesan en Colombia. Julián Arenas, un reconocido líder político fue asesinado el 17 de noviembre de 2025. Era militante activo de la izquierda en el departamento y en el año 2023 había sido candidato al Concejo de Chaparral por el Pacto Histórico.

En 2023 fue candidato al Concejo de Chaparral por el Pacto Histórico y trabajaba en la promoción de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) para el municipio. Además, se desempeñaba como contratista de la Alcaldía de Chaparral, lo que le daba un rol permanente en procesos comunitarios y sociales.

Relacionado a este caso se han producido declaraciones somo la de la senadora Jael Quiroga Carrillo. “Han asesinado a Julián Arenas, militante de la Unión Patriótica y del Pacto Histórico en Chaparral”, declaró la presidenta a través de un mensaje en redes sociales, reaccionando a las denuncias de la senadora del Pacto Histórico.

Según un comunicado del Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz), Arenas fue “atacado” con arma de fuego el 17 de noviembre, mientras se dirigía a su hogar en La Marina, Tolima. Arenas era un activo promotor de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) y trabajaba como contratista para la Alcaldía de Chaparral. Indepaz ha señalado que en esta región actúa el Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC.

Quiroga Carillo ha manifestado su repudio frente al Congreso y ha solicitado a la Fiscalía de Colombia una investigación “inmediata, rigurosa y con resultados concretos” para que este crimen “no quede en la impunidad”.

Con la muerte de Arenas, ascienden a 174 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en 2025.