Donald Trump describe como "muy buena" la reunión entre Putin y sus enviados en Moscú

"Si fuera presidente, esa guerra nunca hubiera ocurrido", ha dicho el presidente de EEUU

Donald Trump invita a Netanyahu a una reunión en la Casa Blanca "en el futuro próximo"

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito como "muy buena" la reunión entre su homólogo ruso, Vladimir Putin, y una delegación estadounidense encabezada por el enviado especial Steve Witkoff, que concluyó después de cinco horas sin haber registrado, aparentemente, progresos.

"Puedo decirles que tuvieron una reunión bastante buena con Putin. (...) Si fuera presidente, esa guerra nunca habría ocurrido. Es algo terrible, pero creo que ayer tuvieron una muy buena reunión. Veremos qué pasa", ha dicho en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, agregando que no puede decir "qué resultado tendrá esa reunión porque se necesitan a dos personas para bailar un tango".

PUEDE INTERESARTE Donald Trump declara "cerrado" el espacio aéreo de Venezuela

Al ser preguntado sobre si a Witkoff le ha dado la impresión de que Putin quiere alcanzar un acuerdo, el inquilino de la Casa Blanca ha dicho que al presidente ruso "le gustaría termina la guerra", según las impresiones causadas tras el largo encuentro, si bien ha rechazado responder a si le cree cuando expresa esta postura.

"Su impresión fue que les gustaría ver que la guerra termine"

"Su impresión fue que les gustaría ver que la guerra termine. Al menos, volver a una vida normal. Creo que le gustaría comerciar con Estados Unidos, francamente, en lugar de perder a miles de soldados a la semana. Pero tenían una fuerte impresión de que le gustaría llegar a un acuerdo", ha concluido.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump tacha de "terrorismo" el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional que atribuye a un ciudadano afgano

Las declaraciones de Trump han llegado horas después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmara que se han cosechado "algunos avances" tras las conversaciones en Rusia sobre Ucrania, pero recalcara que "solo" Putin puede poner fin a la guerra.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Trump resta importancia a las violaciones del alto el fuego en Gaza

Sobre el conflicto en Gaza, el presidente de Estados Unidos resta importancia a las violaciones del frágil acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para la Franja de Gaza y ha afirmado que la segunda fase de su propuesta para el futuro del enclave "llegará muy pronto".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"(La implementación de la segunda fase) va bien. Hoy tuvieron un problema, según tengo entendido, con una bomba que explotó y causó graves daños a algunas personas, probablemente mató a algunas personas. Me dicen que simplemente ocurrió (...) Pero la segunda fase avanza. Llegará muy pronto", ha dicho Trump.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca, durante una rueda de prensa desde el Despacho Oval, ha destacado que en Oriente Próximo hay "paz" y ha criticado que "la gente no se da cuenta", mientras que cuenta "con un apoyo enorme".

Sus declaraciones tienen lugar después de que Israel haya denunciado que cinco de sus militares han resultado heridos en un supuesto ataque de milicianos armados en Rafá y haya confirmado un bombardeo en respuesta en Jan Yunis, donde al menos han muerto cinco palestinos, incluidos dos niños.

Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica, han informado de que la cifra de muertos a causa de la ofensiva puesta en marcha por Israel tras los ataques del 7 de octubre asciende a más de 70.100, mientras que los heridos se sitúan ahora en 171.000.

Desde la entrada en vigor del último alto el fuego se han constatado 360 muertos por ataques israelíes, si bien la cifra total de fallecidos asciende a los 617 dado que muchos de ellos corresponden a cuerpos recuperados de entre los escombros.