Afrar señaló que también hay visitantes procedentes de Brasil, Italia, Rusia, Polonia, Estados Unidos y China, entre otros, en la isla

Indonesia retoma la búsqueda de los dos niños españoles desaparecidos tras el naufragio: “Confiamos en encontrarlos lo antes posible"

Al menos 600 turistas extranjeros, entre ellos entre 15 y 20 españoles, permanecen varados en la isla yemení de Socotra tras la suspensión de los vuelos provocada por la reanudación de los combates en la parte continental del país. Así lo ha confirmado el vicegobernador del archipiélago para Asuntos Turísticos y Culturales, Yahya Saleh Afrar.

Según Afrar, los turistas no pudieron abandonar la isla debido a la interrupción del tráfico aéreo, causada por los enfrentamientos en el este del Yemen entre las fuerzas leales al Gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí y los separatistas apoyados por Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Además de ciudadanos españoles, en Socotra se encuentran visitantes procedentes de Brasil, Italia, Rusia, Polonia, Estados Unidos y China, entre otros países

El ministro de Exteriores de Polonia, Maciej Wewiór, confirmó este domingo en su cuenta oficial de X que había ciudadanos polacos entre los afectados y que se encuentran en buen estado.

Las autoridades locales han querido trasladar un mensaje de tranquilidad. Afrar aseguró que la situación de los turistas es buena, ya que “la isla es segura y todo está bien”, y explicó que los visitantes continúan con sus actividades diarias gracias a los acuerdos alcanzados con las empresas turísticas locales.

El vicegobernador subrayó que el único problema al que se enfrentan los turistas es la suspensión de los vuelos, una situación que ha generado cierta ansiedad

Aunque insistió en que su estado es estable. Una aerolínea de Emiratos Árabes Unidos, sin especificar, ha suspendido sus vuelos hasta el 6 de enero, y el último vuelo salió de Socotra el pasado 22 de diciembre.

Afrar indicó que las autoridades locales mantienen contacto con el Ministerio de Transporte del Yemen, las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí desplegadas en la isla y con representantes de la aerolínea afectada, y confió en que los vuelos se reanuden en los próximos dos días.

Antes de la suspensión, Socotra contaba con vuelos desde Abu Dabi operados por una aerolínea emiratí, así como conexiones de Yemenia desde El Cairo, vía Adén, y desde Al Ghaydah, en la provincia de Al Mahra.

El archipiélago de Socotra, situado en el océano Índico y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es conocido por su extraordinaria biodiversidad y se ha mantenido en gran medida al margen del prolongado conflicto yemení. No obstante, la reanudación de los combates en el continente ha terminado afectando al tráfico aéreo hacia la isla.

Desde 2020, Socotra está bajo el control del Consejo de Transición Sureño (CTS), que ha retomado los enfrentamientos con el Gobierno yemení en las últimas semanas

Con anterioridad, fuerzas emiratíes formaban parte del despliegue de la coalición militar liderada por Arabia Saudí, aunque abandonaron el archipiélago tras su retirada “voluntaria” del país.