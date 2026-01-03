Iván Sevilla 03 ENE 2026 - 17:30h.

"Es la hora de los ciudadanos, estamos preparados para tomar el poder", ha reconocido María Corina Machado

EEUU ataca Venezuela | Trump da detalles de cómo detuvo a Maduro y afirma que está camino de Nueva York

Madrid"Es la hora de la libertad" para Venezuela. Así se ha manifestado María Corina Machado en sus primeras declaraciones tras la operación militar de Estados Unidos que ha acabado con la captura del presidente Nicolás Maduro.

Tras la ofensiva estadounidense en territorio venezolano este 3 de enero, se abren dos posibles escenarios en el ámbito político, aparte del que ha avanzado ya la líder opositora en sus redes sociales.

La ganadora del premio Nobel de la Paz ha reconocido que "lo que tenía que pasar está pasando", pues Maduro "enfrenta desde hoy la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos".

"Y contra ciudadanos de muchas otras naciones", ha recordado. "Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley", ha apuntado.

Corina Machado cree que ha llegado la hora "de que la soberanía popular y nacional rijan" Venezuela tras la caída del dirigente de la República Bolivariana: "Es la hora de los ciudadanos".

"Vamos a poner orden, liberar a presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", ha avanzado, antes de reiterar que "Venezuela será libre".

"Estamos preparados para tomar el poder"

"Hemos luchado durante años, lo hemos entregado todo y ha valido la pena", piensa la líder opositora al régimen de Maduro. "Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente debe asumir de inmediato su mandato constitucional", ha instado.

Además, cree que tiene que ser "reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran". "Estamos preparados para tomar el poder", ha asegurado.

"Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática, una que nos necesita a todos", ha recalcado la Nobel de la Paz acerca del futuro que espera en su país.

"Horas decisivas" y "construcción de la nueva Venezuela"

Dirigiéndose a "los venezolanos" que residen en la nación, les ha avisado de que estén "listos" para lo que se avecina y comunicarán próximamente. Lo que ha denominado la "gran operación de construcción de la nueva Venezuela".

"En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos alerta y en contacto", ha concluido en su carta pública hacia la ciudadanía.