El llanto del secretario de la Defensa por los caídos en la caza de El Mencho

Abatido en México el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, alias El Mencho, uno de los capos más buscados por EEUU

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, no pudo reprimir las lágrimas al recordar a los caídos en la caza de El Mencho y la posterior venganza del cartel de Jalisco Nuevas Generaciones. Con la voz entrecortada, el general, Ricardo Trevilla, reconoció la labor que llevaron a cabo los militares que participaron en este operativo contra el líder del Cártel Jalisco, y envió su pésame a los familiares de los compañeros que perdieron la vida, informan Aitor Sáez y Rubén G. Enebral.

"Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida, también y un reconocimiento al personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda", afirmó.

En el operativo fallecieron ocho presuntos delincuentes, se incautaron 7 armas largas, 2 lanzacohetes, 8 vehículos, 2 racers, cartuchos y cargadores; y 2 militares fueron heridos, lo que da una imagen de la violencia del asalto. Durante unas horas, los sicarios mantuvieron un pulso contra el estado, quemando vehículos y causando el terror entre las poblaciones de buena parte del país. "Ahorita todos estamos asustados, nadie quiere salir", declaraban con temor ciudadanos a Informativos Telecinco.

En Jalisco hubo seis asaltos donde perdieron la vida 25 miembros de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado. Además, falleció una mujer ajena a los hechos y 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada murieron durante los ataques. En Michoacán se reportaron tres asaltos con un saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y 15 efectivos heridos.

Hugo H, alias El Tuli, también abatido

No es de extrañar. Hugo H., alias “El Tuli”, identificado como el operador logístico, financiero y principal hombre de confianza del líder criminal, ofreció a los suyos casi 1.000 euros por cada militar asesinado tras la muerte de su jefe, pero él mismo, tras organizar parte de las represalias por su muerte, acabó siendo abatido, según El Universal.

Ahora, se intenta retomar la normalidad en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, tras el pámlas escenas de pánico entre los viajeros. "Pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la tranquilidad en el país".

No va a ser fácil, aunque México intenta calmar a la población. El poder del Mencho era enorme, un auténtico ejército propio desplegado por todo México, principalmente para traficar con drogas e introducirlas en Estados Unidos.

El Mencho se inició en el menudeo en la ciudad de San Francisco. A su vuelta a México, ejerció un tiempo como policía local. Pero pronto se convirtió en narco, se independizó del cártel de Sinaloa y se hizo fuerte en Jalisco, Nayarit y Colima, para después extender sus tentáculos por todo el país.

El Cartel Jalisco Nueva Generación destacó enseguida por su violencia y extrema crueldad, colgando de puentes cadáveres envueltos en bolsas de basura. Ya se habla del Yogurt como sucesor. Seguirá, lamentablemente, la batalla.