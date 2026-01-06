En las últimas hora se han producido disparos en el Palacio de Miraflores debido a la presencia de drones no autorizados

Detención de Nicolás Maduro: la UE mantendrá contacto con Delcy Rodríguez aunque sin reconocerle legitimidad

CaracasTras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Venezuela amanece cada día en esta nueva era llena de incertidumbre. La gran pregunta es si habrá una transición tranquila o habrá resistencia. De momento, hay controles y detenciones en las calles. La tensión se ha disparado esta noche, cuando se han escuchado disparos y detonaciones en el Palacio de Miraflores, como informa Osmary Hernández y Rubén G.Enebral.

El sonido de las ráfagas de proyectiles ha vuelto a sobresaltar a los caraqueños en plena noche. Los disparos se escuchaban cerca del Palacio Presidencial y en otras zonas de la capital venezolana. Según las autoridades, ha sido la respuesta al sobrevuelo de varios drones sin permiso.

La investidura de Delcy Rodríguez

El incidente revela los nervios del chavismo sin Maduro. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha vuelto a salir a la calle para arengar a los suyos.

De momento, hay pocos atisbos de apertura del régimen. Los colectivos paramilitares impiden cualquier demostración de grupos opositores y se mantiene un control férreo de la prensa.

Varios periodistas eran detenidos coincidiendo con la jura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. La nueva presidente de Venezuela recibió el primer abrazo por parte de Nicolás Maduro hijo y los primeros saludos se los ofreció a los embajadores de países amigos: China, Rusia e Irán.

Por su parte, Delcy Rodríguez aprovechó y realizó su primera visita como presidenta de Venezuela a la tumba de Hugo Chávez.

La UE mantendrá contacto con Delcy Rodríguez aunque sin reconocerle legitimidad

Desde la Unión Europa se ha asegurado que mantendrá un "diálogo específico" con la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como ya lo tenían con el presidente, Nicolás Maduro, para defender los "intereses" de los Veintisiete, si bien siguen sin reconocer la legitimidad democrática del Gobierno venezolano.

Así lo ha asegurado durante una rueda de prensa en Bruselas la portavoz de Exteriores de la Unión, Anitta Hipper, en la que ha insistido en la necesidad de que se lleve a cabo una transición democrática a través de "un diálogo" que incluya a "los actores democráticamente elegidos" tras la toma de posesión de Rodríguez.

"Lo que haremos en este caso es lo que hemos hecho hasta ahora. Aunque no hemos reconocido la legitimidad del presidente Maduro, y lo mismo para Delcy Rodríguez, pero mantendremos un diálogo específico y continuado con las autoridades venezolanas para salvaguardar nuestros propios intereses y nuestros propios principios", ha explicado Hipper.

La portavoz comunitaria ha vuelto a decir que hay que respetar "la voluntad" de los venezolanos que expresaron en las últimas elecciones en el país latinoamericano que querían "un cambio democrático" y que, aunque Rodríguez haya sido investida como presidenta encargada, su mandato proviene de "un proceso electoral" irregular.

Las declaraciones de la UE tienen lugar después de que Delcy Rodríguez fuera este lunes investida como presidenta encargada, ante la ausencia de Maduro, que se encuentra encarcelado en Estados Unidos después de que la Administración de Donald Trump le capturara en un ataque lanzado el sábado contra Caracas.