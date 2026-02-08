La actuación del intermedio de la 60 edición de la Super Bowl estará protagonizado por Bad Bunny

Cuatro y Mediaset Infinity emitirán en directo y en abierto la Super Bowl LX, por primera vez en España

Compartir







Quedan tan solo unas horas para que arranque el espectáculo del intermedio de la 60 edición de la Super Bowl que montará el puertorriqueño Bad Bunny. La actuación del artista prevé desbancar a la actuación de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV como el ‘show’ latino más visto de la historia de la televisión en EE.UU., según las predicciones de los expertos.

Por primera vez en España, Cuatro y Mediaset Infinity emitirán en directo y en abierto la Super BowlLX, por primera vez en España. El acontecimiento deportivo y televisivo más seguido del mundo podrá verse por primera vez en abierto en España a través de Cuatro en la madrugada del domingo 8 al lunes 9 de febrero, a partir de las 00:30h, en simulcast con Mediaset Infinity. La retransmisión contará con un equipo de Mediaset España desplazado a Santa Clara, con Iker Sagasti al frente de la narración, acompañado por los comentaristas Paula Páramo y Mariano Sinito.

PUEDE INTERESARTE Bad Bunny divide a Estados Unidos: cantará en español en la Super Bowl

El ‘show’ que se espera de Bad Bunny

La actuación de Shakira y Jennifer Lopez fue vista por 103 millones de televidentes en el 2020, según datos de la medidora de audiencias Nielsen. Según las últimas estimaciones, se prevé que sea superada este año por el ‘show’ de Bad Bunny, quien fue el artista más reproducido en la plataforma Spotify en 2025. "Bad Bunny no solo atrae a los latinos, Spotify lo nombró el artista número uno del año. Nosotros no hicimos todo eso; fue el mundo entero quien lo hizo", explicaba a EFE Stacie de Armas, vicepresidenta sénior de Perspectivas e Iniciativas Inclusivas de Nielsen.

A pesar de las críticas que el artista y la NFL han soportado por la elección de Bad Bunny, incluidas algunas procedentes del presidente estadounidense, Donald Trump, la experta sugirió que el puertorriqueño, "lleva mucho tiempo siendo aclamado y adorado por todo Estados Unidos". La Super Bowlregistró el año pasado una audiencia de 127,7 millones de espectadores, lo que le valdría para superar sobradamente al ‘show’ de Shakira y Jennifer López, y a otras actuaciones latinas destacadas.

PUEDE INTERESARTE Mediaset España ofrecerá en abierto los principales partidos de la NFL

Las redadas del ICE condicionan la Super Bowl de California, el evento deportivo del año en EEUU

Por otro lado, la ola de críticas a las redadas efectuadas en EEUU por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han terminado afectando al mayor evento deportivo del año en EEUU: la Super Bowl, la final que enfrenta a los dos mejores equipos de la liga de fútbol americano (NFL), y cuya 60 edición se celebra en California.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las semanas previas al partido que enfrentará a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks han estado marcadas primero por el anuncio de que dos artistas radicalmente contrarios a Trump como son la banda de punk Green Day y el portorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, y serán los encargados de animar el encuentro en los momentos previos y en el medio tiempo, respectivamente; y después por el anuncio explícito de la NFL de que las fuerzas del ICE no estarán desplegadas en el Levi's Stadium de Santa Clara, para apaciguar a los asistentes.

"No habrá actividades de control migratorio de ICE planificadas. Estamos seguros de ello", aseguró esta semana la jefa de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, tras recibir garantías del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El anuncio fue necesario después de que uno de los más altos responsables del DHS, Corey Lewandowski, amenazara con el despliegue: "No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio seguro a las personas que se encuentran ilegalmente en el país, ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar", declaró en octubre.

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, se mostró optimista de que el evento será un éxito, incluso en un clima de tensión política. "Vamos a garantizar la seguridad de todos: nuestros residentes y nuestros visitantes", ha manifestado. "Obviamente, con todo lo que está sucediendo, estamos atentos y vigilando todo. Pero espero que todo sea seguro y divertido", ha añadido.