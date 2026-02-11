Gonzalo Barquilla 11 FEB 2026 - 15:26h.

Un albergue calcinado y una autocaravana con tres cadáveres: Bulgaria investiga seis muertes ligadas a una ONG rodeadas de misterio

"Nos enfrentamos a una investigación sobre un crimen sin precedentes, al menos para Bulgaria". Así habló recientemente Zahari Vaskov, jefe de la policía del país balcánico, sobre un misterioso caso que implica la muerte de seis personas entre el 1y el 8 de febrero, que está directamente relacionado con una ONG ecologista y que ha sacudido a toda la nación.

El pasado 2 de febrero, tres personas fueron halladas muertas en el patio de un albergue privado ubicado en el Paso de Petrohan, al noroeste del país, que apareció calcinado. Las autoridades barajaron que las víctimas fueron asesinadas y sospecharon de tres individuos. Los agentes desplegaron un dispositivo para tratar de localizarles y, después de seis días, el 8 de febrero, recibieron el aviso de un transeunte que encontró muertos a los individuos buscados en una autocaravana cerca del pico Okolchitsa.

Las autoridades han manejado todo tipo de escenarios, pero ahora hay una hipótesis más clara, como ha detallado la fiscalía. Según han explicado, los expertos forenses han indicado que las tres personas del albergue habrían llevado a cabo un suicidio colectivo y, en cuanto a las tres víctimas de la autocaravana, dos habrían sido asesinadas a disparos de manera sucesiva y una se habría quitado la vida posteriormente.

Borislav Sarafov, fiscal general en funciones, también se mostró sorprendido por este terrible suceso. "La vida nos ha dado aquí detalles más impactantes que en 'Twin Peaks'", precisó, en alusión a la serie de televisión estadounidense que trata la investigación llevada a cabo por un agente del FBI sobre el asesinato de una joven en un pueblo. Estas declaraciones han hecho que los medios internacionales hayan apodado el caso como el 'Twin Peaks' búlgaro, aunque los medios locales también se refieren al mismo como el 'caso Petrohan'.

Las incógnitas del caso que ha sorprendido a Bulgaria

Los investigadores han determinado que cuatro de los muertos (tres del albergue y uno de la autocaravana) eran miembros de la ONG llamada Agencia Nacional de Control de Áreas Protegidas (NAKZT) y que los dos restantes podrían tener un vínculo con la entidad que no se ha esclarecido. La organización fue fundada en 2022 por uno de los fallecidos, colaboraba con el Ministerio de Medio Ambiente y se centraba en la lucha contra la tala ilegal de bosques vírgenes, aunque también organizaba campamentos para sensibilizar a los jóvenes sobre la preservación de la naturaleza.

Todo fue bien, hasta que el pasado verano la ONG dejó de colaborar con el Estado y con distintos patrocinadores. Según las autoridades, un allegado de una de las víctimas afirma que en las últimas semanas habló de una "grave inestabilidad mental" entre los miembros de la ONG y que planteó la idea de la muerte como solución a los problemas.

Las autoridades han analizado unas imágenes captadas en la mañana del 1 de febrero en las instalaciones del albergue incendiado que podrían ser clave. En el vídeo aparecen los seis individuos juntos, hasta que tres de ellos se marchan en una autocaravana y otros tres permanecen en el refugio. El Ministerio del Interior del país ha desvelado que la grabación muestra cómo los tres hombres hallados muertos el 2 de febrero dispararon a los perros del lugar, esparcieron líquido inflamable y prendieron fuego antes de desaparecer en la imagen. Se trataba de tres varones de 45, 49 y 51 años. Presentaban disparos en la cabeza a bocajarro y no se hallaron "signos ni de lucha ni traumatismos distintos de las heridas de bala".

Ivaylo Kalushev, un hombre en el foco de las investigaciones

Posteriormente, tuvo lugar el suceso en la autocaravana, que apareció a unos 80 kilómetros de distancia del albergue. En el vehículo viajaban, según la identificación oficial, Ivaylo Kalushev, de 51 años, Nikolay Zaykov, de 24 años, y un menor de 15 años, recogen medios búlgaros como 'BNT Noticias'. El rotativo recoge que Ivaylo tenía permisos de armas (de pistolas de combate y de otras 16 armas) y que habría sido él la persona que ejecutó a sus dos acompañantes. Su madre rechaza esta versión de los investigadores, a pesar de que se ha informado que su hijo le envió ya un mensaje hace semanas hablando de un posible suicidio. El hallazgo de los cuerpos en el interior del vehículo fue desgarrador. "Toqué la bocina dos o tres veces. Nadie salió y las puertas no se abrieron. Miré a la derecha y vi a una persona apoyada en la ventana con sangre en su rostro. Retrocedí y comencé a hacer llamadas", ha relatado Nikolay Angelov, la persona que alertó a las autoridades.

Los medios búlgaros destacan que Ivaylo, durante más de una década, dirigió un negocio en México con proyectos centrados en el buceo extremo en cuevas. Posteriormente, decidió regresar a su país. Ahora, el hombre está en el centro de las investigaciones. Los agentes han encargado numerosos exámenes periciales, incluido el análisis de cuatro teléfonos móviles y un ordenador portátil descubiertos en la autocaravana.

Las inspecciones son diarias. Durante los registros en el albergue, los investigadores encontraron materiales con un enfoque religioso, así como literatura de carácter sexual, incluyendo notas escritas que hacen referencia a la "purificación y elevación espiritual mediante prácticas sexuales". El jefe interino de la Agencia Estatal de Seguridad Nacional de Bulgaria, Denio Denev, ha apuntado que la ONG fue acusada de abusos sexuales a menores y que se sospechaba de que podría tratarse de una "estructura paramilitar" por las armas halladas. La denuncia, sin embargo, fue retirada y la munición encontrada era legal. El 'Twin Peaks' búlgaro ha despertado todo tipo de teorías que no han sido confirmadas ni se barajan, como que en el albergue se instalaba en realidad una secta. La investigación continúa.