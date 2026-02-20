El PP acusa al Gobierno de España de ir "por libre" e implementar la baliza sin contar con la UE

El mapa en tiempo real de las balizas V16: la nueva polémica que reabre el debate sobre la protección de datos y la seguridad

Compartir







El Gobierno de España implementó el uso obligatorio de las balizas V16 en todos los vehículos que circulen por nuestras carreteras, desde el 1 de enero de 2026. Ahora la Comisión Europea ha confirmado que el Ejecutivo español no ha notificado la adopción de esta medida, tal y como establece una directiva comunitaria, lo cual podría ser considerado una infracción.

Bruselas ha respondido a una pregunta parlamentaria formulada por la vicepresidenta del Grupo del PPE, Dolors Montserrat. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné ha señalado que los Reales Decretos españoles, que han validado el uso del dispositivo de seguridad, “no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535”.

La citada Directiva establece que los Estados miembros están obligados a comunicar a la Comisión cualquier proyecto de reglamento técnico antes de su adopción, para evitar obstáculos al mercado interior comunitario y garantizar su compatibilidad con el Derecho de la Unión.

La Comisión, en su respuesta, también recuerda que los Estados miembros que no cumplan con esta obligación, pueden enfrentarse a un procedimiento formal de infracción, algo que podría ocurrirle a España.

Las balizas V16, que advierten de una emergencia en carretera sin necesidad de que el conductor se baje del vehículos, además de comunicar su geolocalización a la Dirección General de Transportes (DGT), han sido aprobadas a través del Real Decreto 159/2021[1] y el Real Decreto 1030/2022[2]. "Ninguno de estos Decretos ha sido notificado conforme al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535[3]" ha confirmado en su respuesta, Stéphane Séjourné a la parlamentaria del PP, Dolors Montserrat.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En su respuesta, también incluye que es potestad de "los Estados miembros evaluar si sus proyectos de medidas están sujetos al requisito de notificación previsto en la Directiva (UE) 2015/1535.

Según lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), serán los tribunales nacionales los que deban rechazar la aplicación de reglamentos técnicos, que no hayan sido notificados a la Comisión de conformidad con la Directiva (UE) 2015/1535[4].

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Comisión Europea, además, señala que el uso de estos dispositivos de señalización de peligro no está armonizado a nivel de la UE, por lo que se aplican las normas de tráfico nacionales de los Estados miembros.

El PP acusa al Gobierno de España de ir "por libre" e implementar la baliza sin contar con la UE

"No obstante, la imposición de requisitos técnicos específicos al dispositivo a nivel nacional puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior, de conformidad con el artículo 34 del TFUE, que las autoridades españolas tendrían que justificar con arreglo al artículo 36 del TFUE o con base en alguno de los requisitos obligatorios desarrollados en la jurisprudencia del TJUE".

La eurodiputada española, del PP, ha criticado el Gobierno implemente un dispositivo obligatorio sin cumplir los procedimientos europeos de notificación, algo que en su opinión “pone en riesgo la seguridad jurídica, la libre competencia y la confianza en las instituciones”.

Dolors Monserrat ha acusado al ejecutivo de Pedro Sánchez de ir "por libre" sin consensuar sus decisiones con sus socios europeos.