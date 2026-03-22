Las elecciones municipales han contado con el 57% de participación, varios puntos por encima de la que hubo en 2020

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Las elecciones municipales en Francia dan como ganadora a la izquierda francesa, aunque todavía no ha terminado el escrutinio. La izquierda mantiene su hegemonía en las grandes ciudades del país como París, Marsella y Lyon mientas la extrema derecha sufre el 'mal trago' de no conseguir lo que esperaban.

El candidato socialista a la Alcaldía de París, Emmanuel Grégoire, ha logrado imponerse respaldado por una coalición de izquierdas en la segunda vuelta de las elecciones municipales. "París ha decidido mantenerse fiel a su historia", ha proclamado Grégoire tras conocerse las proyecciones que le otorgan en torno al 50% de votos, por delante del 39% de la exministra conservadora Rachida Dati. Muy lejos queda la candidata de La Francia Insumisa, Sophia Chikirou, que ha obtenido un 9,9%.

Grégoire sucederá así a la gaditana Anne Hidalgo, quien ha celebrado la "gran victoria" de la izquierda en un momento de ascenso de candidaturas de extrema derecha.

La izquierda gana con fuerza en las principales ciudades de Francia

La izquierda gana con fuerza en las principales ciudades de Francia mientras que la extrema derecha de Agrupación Nacional no consigue los suficientes votos en las ciudades donde más posibilidades tenía: Marsella, Nimes ni Toulon. En París, el socialista Emmanuel Grégoire derrotó a la conservadora exministra de Cultura Rachida Dati.

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Francia ha celebrado la segunda vuelta de las elecciones municipales. Se trata de un momento importante para los partidos políticos, ya que pueden comprobar si funcionan sus estrategias de cara a 2027, que será un año electoral decisivo.

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Marine Le Pen no consigue desgastar el cordón sanitario

El partido de Marine Le Pen llegaba a estas municipales con el objetivo de avanzar en su proceso de implantación local y de seguir desgastando el cordón sanitario que les aísla del resto de formaciones políticas. La victoria en una nueva gran ciudad respaldaría la estrategia de normalización de la formación de extrema derecha y confirmaría sus posibilidades de cara a 2027.

Una de las lecciones de estas municipales es que el partido de Jordan Bardella y Marine Le Pen no ha conseguido escapar de ese cordón sanitario. Bardella había tendido la mano a “las derechas sinceras” de cara al voto del próximo domingo. Y los partidos de izquierda se siguen movilizando allí donde tienen opciones de impedir la victoria de la extrema derecha lepenista.

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Aunque el presidente del partido, Jordan Bardella, quiso mandar un mensaje de optimismo: "Esta noche es una noche de victoria y esperanza, RN ha logrado el mayor avance de toda su historia".

Faure considera que hay "facciones de izquierda irreconciliables"

El líder del Partido Socialista Francés, Olivier Faure, ha cargado veladamente contra La Francia Insumisa (LFI) tras la derrota de alcaldes socialistas que se habían aliado con LFI, como los de Brest y Clermont-Ferrand. "La provocación escandalosa, la incitación indiscriminada al conflicto y los estallidos antisemitas no conducen a ninguna parte", ha afirmado en su primera reacción a los resultados de las municipales.

Faure considera que hay "facciones de izquierda irreconciliables" y ha apelado a la unidad de la izquierda "en torno a principios claros", con "aquellos que comprenden claramente los problemas y se niegan a seguir ciegamente el ruido y la furia".

Por su parte, el coordinador nacional de LFI, Manuel Bompard, ha resaltado el "avance" y el "rotundo éxito" de sus candidatos que se "confirma, amplifica y fortalece" a un año de las presidenciales.

"Esta movilización es una verdadera demostración de fuerza política decisiva de cara a las próximas elecciones presidenciales", ha subrayado. En las elecciones a la jefatura del Estado "la nueva Francia puede barrer con (el presidente Emmanuel) Macron y sus desastrosas políticas", ha augurado.