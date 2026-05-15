Sostiene que sostenido que el mantenimiento realizado en la pasarela fue insuficiente y que se debería haber utilizado acero inoxidable

El colapso de la pasarela de Santander se debió a "la corrosión de los anclajes" y la "falta de mantenimiento", según un perito

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El perito judicial de la causa de El Bocal, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida grave tras ceder una pasarela de la senda costera de Santander, ha sostenido que el mantenimiento realizado en la pasarela fue "insuficiente" y que se debería haber utilizado acero inoxidable.

El perito independiente ha ratificado este viernes ante la jueza instructora las conclusiones de su informe, según han confirmado a EFE fuentes presenciales, en una jornada que ha girado en torno a si los herrajes tenían que ser de acero inoxidable o galvanizado, que fue el material utilizado.

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Según el perito judicial, la causa última del colapso fue el fallo de la unión de apoyo de las vigas secundarias sobre las vigas principales, al haber perdido el herraje "sección resistente por efecto de la corrosión".

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Además de considerar insuficiente el mantenimiento de la pasarela, el perito ha apuntado a su diseño. En su informe ya manifestó que la estructura no cumplía con el requisito de robustez y que su cálculo estructural era incorrecto por minusvalorar las cargas de diseño, si bien añadía que ésa no había sido la causa del siniestro.

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Este viernes han comparecido, además del perito judicial, el de la acusación particular, el del Ayuntamiento de Santander y los propuestos por el director facultativo del proyecto de senda costera y por el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, investigados en la causa.

El perito de las acusaciones, a cuyo informe ha tenido acceso EFE, considera que la causa directa del colapso fue el efecto de la corrosión, pero también "un diseño estructural vulnerable, una elección inadecuada del material y una ausencia de mantenimiento".

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En su opinión, si los herrajes de sustentación y su tornillería se hubieran ejecutado en acero inoxidable adecuado para ambiente marino exterior, la pasarela no se habría hundido.

Por su parte, el perito propuesto por el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria achaca el colapso de la estructura a la rotura de los herrajes metálicos derivada de "la falta de conservación y mantenimiento" de la pasarela.

El 5 de junio

La titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha citado para el 5 de junio en calidad de testigos-peritos a los dos ingenieros que firmaron el proyecto general de la senda costera, y al jefe de obra.

Tras ellos, será el turno de la declaración de los cuatro técnicos llamados a declarar como investigados: el que fuera jefe de servicio de Proyectos y Obras en Costas hasta el año 2023, el que le sucede en el cargo desde entonces, el ingeniero de la subcontrata que firmó el proyecto de pasarelas y el director facultativo del proyecto de la senda costera.

De momento, están investigados en esta causa el ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela, la gestora del 112 que recibió una llamada alertando del estado de la pasarela, la policía local que cogió su aviso y tres funcionarios de la Demarcación de Costas, entre ellos su responsable.

La rotura de la pasarela el pasado 3 de abril provocó la muerte de tres jóvenes de Euskadi, una de Guadalajara, una cántabra y una almeriense, así como heridas a una joven alavesa que fue la única superviviente de ese grupo de amigos.