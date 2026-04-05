El tripulante del caza, "un coronel muy respetado", está ahora "sano y salvo"

Donald Trump recuerda a Irán que su ultimátum está punto de expirar: "Quedan 48 horas antes de que desencadene el infierno sobre ellos"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este domingo que el Ejército norteamericano ha rescatado al tripulante del caza F15 derribado este viernes por Irán, que se encontraba en paradero desconocido en territorio iraní, después de casi dos días de intensa búsqueda del soldado.

"Sufrió algunas lesiones, pero estará bien", ha informado Trump en un comunicado en redes, en el que ha avanzado algunos detalles de una de la "operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia" de Estados Unidos.

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El tripulante del caza, "un coronel muy respetado"

El tripulante del caza, "un coronel muy respetado", según el mandatario, está ahora "sano y salvo", después de pasar casi dos días tras las líneas enemigas "en las traicioneras montañas de Irán". El magnate estadounidense ha aclarado que el soldado "nunca estuvo realmente solo", ya que el Ejército ha monitoreado su posición durante todo ese tiempo.

"Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo", ha asegurado, para subrayar a continuación que "jamás" abandonarán a un soldado norteamericano.

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Asimismo, Trump ha indicado que esta operación se suma al rescate exitoso del otro piloto que viajaba junto al coronel en la aeronave el mismo viernes, que Estados Unidos no había confirmado hasta ahora para no poner en riesgo la segunda operación de rescate.

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"Esta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados, por separado, en lo profundo del territorio enemigo", ha asegurado el presidente, que se ha mostrado orgulloso de las "más profesionales y letales Fuerzas Armadas de la historia".

Para Trump, el hecho de que el Ejército haya podido llevar a cabo estas dos operaciones "sin que un solo estadounidense resultara muerto o herido" demuestra que Estados Unidos ha alcanzado un dominio y una superioridad aérea sobre el espacio aéreo de Irán "abrumadores".

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El caza F15 en el que viajaba el soldado rescatado este domingo fue derribado el viernes mientras sobrevolaba Irán. Mientras que el otro tripulante que viajaba con él fue rescatado ese mismo día, el militar rescatado en la madrugada del domingo se encontraba en paradero desconocido en territorio iraní.

Irán asegura que frustró el intento de rescate

Poco después, Irán afirmó este domingo que frustró un intento de Estados Unidos de rescatar al piloto de un caza derribado, en una operación en la que, según Teherán, fueron alcanzadas cuatro aeronaves.

“En evaluaciones complementarias realizadas por expertos en el lugar se determinó que dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk del Ejército estadounidense fueron destruidos”, aseguró el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, quien dijo que la operación estadounidense para rescatar a su piloto terminó en un “fracaso total”, según informó la agencia Tasnim.