Celia Molina 14 MAY 2026 - 10:36h.

Han pasado seis años de la muerte de Aless Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, tras padecer sarcoma de Ewing

Ana Obregón confirma si el cáncer del que murió su hijo Aless Lequio podría heredarlo su nieta Anita

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El 13 de mayo de 2020, dos meses después de que comenzara la peor etapa de la pandemia del coronavirus en España, Aless Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, falleció a causa del sarcoma de Ewing. Su muerte dejó desolada a su madre quien, desde entonces, sobrevive gracias al nacimiento por gestación subrogada de la hija de Aless, una niña llamada Ana Sandra, cuya existencia fue posible gracias a las muestras de esperma que el joven congeló antes de iniciar la quimioterapia.

Aunque Ana Obregón siempre dice que, gracias a la llegada de Ana Sandra, su corazón "ha vuelto a latir", la pena que siente por la prematura pérdida de su hijo siempre le subyace. Por eso, el día en el que se cumplieron seis años de la muerte de Aless, la actriz le dedicó un bonito post, acompañado de un vídeo con las mejores fotografías de la vida del joven, fallecido a los 27 años:

"Hace 6 años, mi corazón dejó de latir"

"Hoy hace 6 años que mi corazón dejó de latir con el tuyo . Hoy hace 6 años que me diste una lección de vida inconmensurable en tu lucha contra el cáncer con una sonrisa hasta el último momento. Recuerdo el día que te diagnosticaron la enfermedad. Entraste en mi cuarto y me preguntaste: "Mamá , me voy a morir?" Y te dije: "No hijo, te vas a curar, te lo prometo". Y esa ha sido la única vez que no pude cumplir mi promesa. Desde entonces el dolor muerde el alma", ha dicho Ana en su cuenta de Instagram.

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"No pude cumplir con mi promesa"

"Aunque el corazón volvió a latir hace tres años con tu hija, es un latido diferente, mi Aless. Es un latido lento, enfadado con el mundo, cabreado con la vida, que sobrevive por el inmenso amor a tu hija y a ti. Gracias por regalarme los 27 años más felices de mi vida. Bendito seas ,amor de mi vida", concluyó, emocionada, la actriz.

Sus palabras generaron miles de reacciones y mensajes de apoyo, sobre todo, de otras madres que comprenden el dolor que supone perder a un hijo tan prematuramente. Una de las usuarias que le mandó corazones fue Emilia Huelva, hermana de Elena Huelva, quien conoce muy bien los estragos que causa el sarcoma de Ewing. Tanto Aless como Elena murieron por culpa de este agresivo tipo de cáncer infantil, que se origina en los huesos y que tiene una baja esperanza de vida en los casos diseminados.

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Hace casi un mes, la sociedad española lamentó la muerte de otra niña que padecía esta cruel enfermedad, María Caamaño, conocida por haber sido la pequeña que levantó la Eurocopa con los jugadores de la Selección Española de Fútbol en el verano de 2024. María, que también mantuvo una sonrisa hasta el final, se sometió a todos los tratamientos posibles hasta que, en este 2025, el Ewing "creció" y ya nada lo pudo parar. María tenía 12 años y la propia Obregón también le dedicó un post tras su triste muerte.