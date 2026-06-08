Mueren tres miembros del Polisario, incluido un hijo del expresidente Abdelaziz, en un ataque de Marruecos

La RASD decreta tres días de luto nacional en plena visita del enviado de la ONU para Sáhara Occidental

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Al menos tres miembros del Frente Polisario, entre ellos Lehbib Mohamed Abdelaziz, miembro del Secretariado Nacional de la organización e hijo del histórico líder saharaui Mohamed Abdelaziz, han muerto en un ataque atribuido a Marruecos cerca del muro de separación en el Sáhara Occidental, según ha confirmado la Presidencia de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Tras conocerse los hechos, las autoridades saharauis han decretado tres días de luto nacional. La Presidencia saharaui ha indicado que Lehbib Mohamed Abdelaziz y otros dos integrantes del Frente Polisario fallecieron durante una operación militar en la zona.

El fallecido, de 37 años, era hijo de Mohamed Abdelaziz, quien fue secretario general del Frente Polisario durante cuatro décadas y presidente de la RASD desde 1992 hasta su fallecimiento en 2016.

Nacido en 1989 en los campamentos de refugiados saharauis de Argelia, Lehbib Mohamed Abdelaziz cursó estudios superiores en ese país antes de incorporarse en 2011 a las filas del Frente Polisario. A lo largo de su trayectoria militar alcanzó el rango de brigada de campo y, en 2024, fue nombrado miembro del Secretariado Nacional de la organización.

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Marruecos guarda silencio

Por el momento, las autoridades marroquíes no han emitido ninguna valoración oficial sobre el incidente.

No obstante, el medio marroquí Le Desk, citando fuentes coincidentes, sostiene que Abdelaziz habría fallecido como consecuencia de un ataque ejecutado mediante un dron de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos.

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La información no ha sido confirmada oficialmente por Rabat. Dentro de los círculos políticos saharauis, Lehbib Mohamed Abdelaziz era considerado una de las figuras emergentes del Frente Polisario y uno de los posibles relevos generacionales dentro de la organización.

Su apellido mantenía un fuerte peso simbólico en el movimiento independentista saharaui debido a la relevancia histórica de su padre, una de las figuras más influyentes del conflicto del Sáhara Occidental. La muerte de Abdelaziz se ha producido en plena visita a los campamentos de refugiados saharauis del enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura.

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El diplomático inició el domingo una nueva gira en la región con el objetivo de impulsar los esfuerzos internacionales para encontrar una solución al conflicto.

Durante su estancia ha mantenido reuniones con representantes de la RASD, entre ellos el ministro de Exteriores saharaui, Mohamed Yislem Beisat, el representante ante la ONU, Sidi Mohamed Omar, y otros responsables políticos del movimiento.

Un conflicto enquistado desde hace décadas

El conflicto del Sáhara Occidental continúa sin solución definitiva más de cuatro décadas después de la retirada de España del territorio en 1975. Tras la ocupación marroquí, el Frente Polisario inició una guerra que concluyó en 1991 con un alto el fuego auspiciado por Naciones Unidas y vinculado a la celebración de un referéndum de autodeterminación que nunca llegó a celebrarse.

Las discrepancias sobre el censo electoral y la inclusión de colonos marroquíes han bloqueado desde entonces cualquier avance significativo en el proceso. El alto el fuego quedó gravemente debilitado en noviembre de 2020, cuando el Frente Polisario dio por roto el acuerdo firmado casi tres décadas antes y reanudó las acciones militares contra posiciones marroquíes.

En los últimos años, además, la organización saharaui ha sufrido importantes reveses diplomáticos debido al creciente respaldo internacional al plan de autonomía propuesto por Marruecos, una iniciativa apoyada por países como España y Francia, pero rechazada por la RASD, que sigue reclamando la celebración de un referéndum de autodeterminación bajo supervisión internacional.