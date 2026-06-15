Celia Molina Agencia EFE 15 JUN 2026 - 10:17h.

La Justicia de Oslo ha condenado al hijo mayor de la princesa Mette - Maritt a cuatro años de cárcel por violación y otros delitos

Marius Borg, en prisión, sobre la enfermedad de Mette-Marit: "Cada domingo que veo a mi madre puede ser el último"

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En medio de la grave enfermedad que padece la princesa Mette -Marit de Noruega, su hijo mayor, Marius Borg, fruto de una relación anterior a su matrimonio con el Príncipe Haakon, ha sido condenado a 4 años de prisión. El joven, de 29 años, que se encuentra en prisión preventiva desde que fue acusado de 38 delitos en el mes de febrero, ha recibido este lunes 15 de junio la sentencia emitida por el Tribunal del Distrito de Oslo.

Finalmente, Marius ha sido condenado a cuatro años de cárcel por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos, según informó la televisión pública NRK. Y, aunque ha sido absuelto de otras dos acusaciones de violación, la justicia le ha condenado, a su vez, por tráfico de drogas, violar la ley de tráfico y perder su carnet de conducir por actitud temeraria.

Probadas dos violaciones a mujeres mientras dormían

El primogénito de Mette-Marit, que ya fue expulsado de la corona noruega, estaba acusado de cuatro casos de violación mientras dormían a otras tantas mujeres con las que antes había tenido relaciones sexuales consentidas.

El tribunal consideró probados dos de esos casos, uno ocurrido en el sótano de la residencia de los príncipes herederos en Skaugum (a las afueras de Oslo) y otro en el apartamento de la víctima: en ambos había pruebas videográficas que, según la sentencia, demuestran que las mujeres no estaban conscientes en el momento del acto.

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Además, Borg ha sido condenado a una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas (unos 58.000 euros) a cuatro de las víctimas.

Marius estudiará si recurre o no la sentencia judicial

El acusado no estuvo presente en la sala en el momento del veredicto pues, en los últimos días, fue trasladado a un hospital de urgencia por problemas de salud, de los que no han trascendido los detalles. Según le medio noruego ‘Se og Hør’, Marius tuvo que ser atendido durante el pasado fin de semana tanto por la inquietud que le ha causado el agravamiento de la enfermedad de su madre, como por la cercanía de la sentencia, con la que se pone punto y final a un largo año de investigación.

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Tras conocerse la resolución, su defensa ha informado de que se tomará un tiempo para estudiar la sentencia antes de decidir si recurre o no, según la agencia NTB.

La condena de Marius ha llegado en el peor momento de salud de la princesa Mette-Marit, que fue diagnosticada de fibrosis pulmonar crónica en el año 2018. Su enfermedad se ha agravado hasta el punto de encontrarse en lista de espera para recibir un trasplante de pulmón y su hijo es consciente de la gravedad de su situación.

Él mismo declaró, desde prisión, que "cada domingo que ve a su madre podría ser el último", llegando incluso a solicitar la reclusión domiciliaria (con tobillera) para poder estar más cerca de ella. Ahora que ha sido condenado de forma oficial, esa esperanza se ha desvanecido por completo.