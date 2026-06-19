La alcaldesa mexicana de Tenancingo, está acusada de fingir su secuestro para defraudar dos millones de euros

La alcaldesa acusada de fingir su secuestro ha denunciado una campaña en la que se la quiere desacreditar

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TenancingoLa Fiscalía de México ha acusado a la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles y a otras cinco personas de planear el secuestro de la edil para obtener 40 millones de pesos (unos dos millones de euros) por el rescate, en un caso que ha llevado ya a la detención de al menos tres personas.

Nápoles Pacheco denunció el 1 de junio su secuestro y, según los investigadores, en su relato indicó que logró escapar de sus captores después de varias horas retenidas.

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Se descarta el uso de violencia física

Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de mayo cuando, de acuerdo con las investigaciones, el marido de Nancy Nápoles, José Roberto N., y su cuñado, Óscar N., planearon el secuestro con el objetivo de exigir el rescate, que sería entregado por las autoridades locales.

Los dos hombres habrían aceptado participar en el plan a cambio de 500.000 pesos (unos 25.000 euros). Posteriormente, es vio involucrado la pareja del segundo, Karla Valeria, y a su hermano, Víctor Manuel. Los tres han sido detenidos en el estado de Oaxaca, en el sur del país.

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Según la Fiscalía, diversas pruebas han contradicho la versión inicial presentada por la alcaldesa sobre una supuesta "privación ilegal de la libertad". Entre los elementos recabados se encuentran registros que descartan el uso de violencia física durante el hecho y evidencias que apuntan a que la propia funcionaria habría indicado la ruta a seguir para evitar zonas con cámaras de videovigilancia.

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La investigación también establece que, durante el trayecto, Nápoles realizó llamadas telefónicas a familiares en las que pidió no informar a las autoridades sobre su presunta desaparición, por lo que se ha solicitado una audiencia para interrogar a la edil.

Un proceso de suspensión como medida cautelar

Mientas, desde su partido, Morena, han iniciado un proceso de suspensión como medida cautelar a medida que avanzan las pesquisas dado que su conducta podría "contravenir los principios fundamentales de los estatutos de la formación y los compromisos éticos", según un comunicado.

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"En Morena no habrá tolerancia frente a conductas que contravengan los principios que dieron origen a nuestro movimiento. Nuestro compromiso es con la legalidad, la ética pública y la confianza que millones de mexicanas y mexicanos han depositado en este proyecto de transformación", recoge el texto.

La versión de Nancy Nápoles

Por su parte, la propia Nancy Nápoles Pacheco ha denunciado que existe un "propósito político para desacreditarme" y pidió no crear "chivos expiatorios ni falsos culpables".

"En todas estas acciones existe un propósito político para desacreditarme como persona, como mujer y como servidora pública en mi carácter de presidenta municipal del municipio de Tenancingo(…) Exijo que las autoridades competentes procedan en su investigación hasta sus últimas consecuencias", afirmó la funcionaria en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Nápoles Pacheco, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se pronunció así después de que el Ministerio Público del Estado de México (centro) informara de la apertura de un proceso legal en su contra por el delito de simulación de secuestro.