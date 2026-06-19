El socialista portugués aclara un "malentendido": "La Unión Europea no es, ni tiene intención de ser mediadora"

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han defendido la necesidad de que la Unión Europea "empiece a hablar" con Rusia y abra canales diplomáticos con Moscú para que, "cuando llegue el momento", los Veintisiete tengan representación en unas eventuales negociaciones de paz.

La UE quiere prepararse para futuras negociaciones

En una rueda de prensa al término del Consejo Europeo celebrado este jueves y viernes en Bruselas, ambos dirigentes han explicado que trabajarán "estrechamente" con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, con el objetivo de preparar una posición común de la Unión Europea para cuando llegue el momento de entablar conversaciones con Moscú.

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"Tarde o temprano, Rusia tendrá que sentarse en la mesa de negociación, en particular bajo la presión de nuestras sanciones. Y cuando llegue ese momento, necesitamos un mensaje europeo unido dirigido al presidente Vladimir Putin", ha sostenido Von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea ha respaldado públicamente a António Costa ante las dudas suscitadas por los contactos abiertos con Moscú. "Solo puedo confirmar que desde el primer día hemos colaborado de forma excelente, y así continuará siendo", ha afirmado la dirigente alemana.

Además, ha advertido de que "todo nuestro continente está en riesgo" y ha defendido que Europa debe ser uno de los artífices de una paz justa y duradera, aunque ha subrayado que "Ucrania debe llevar las riendas" del proceso.

Costa niega que la UE quiera ejercer de mediadora

Por su parte, António Costa ha querido aclarar los "malentendidos" generados por su iniciativa y ha asegurado que la Unión Europea "no es, ni tiene intención de ser, mediadora", ya que se mantiene del lado de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa y seguirá apoyando a Kiev una vez finalice la guerra.

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El dirigente portugués también ha reconocido que, por el momento, "no hay señales creíbles" de que Rusia quiera iniciar negociaciones serias. Costa ha explicado que los contactos iniciados por su equipo tienen como objetivo establecer un canal diplomático con Rusia. "No podemos depender únicamente de otros para interpretar los mensajes rusos; debemos poder trasladar directamente a Rusia nuestros propios mensajes", ha señalado.

Preguntado por las críticas recibidas por no haber consultado previamente a los Estados miembros, ha defendido que es necesario establecer cuanto antes ese contacto directo: "Cuando todos los líderes han repetido que la Unión Europea debe estar sentada en una futura mesa de negociación, lógicamente necesitamos empezar a hablar, a tener un contacto directo con Rusia", ha argumentado.

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Macron defiende un papel para Costa

El presidente francés, Emmanuel Macron, también se ha pronunciado sobre este asunto al término de la cumbre europea.

El mandatario galo ha reiterado que los europeos "no son mediadores", pero ha insistido en que la Unión Europea deberá participar en unas eventuales conversaciones de paz porque "están en juego los intereses de Europa". Macron ha considerado que António Costa desempeñará un papel relevante dentro de sus competencias y ha añadido que los Estados miembros también deberán estar representados.

En este sentido, ha recordado que el presidente del Consejo Europeo no puede sustituir a los países en cuestiones relacionadas con las garantías de seguridad, un aspecto que, a su juicio, será clave en cualquier negociación futura sobre la guerra en Ucrania.