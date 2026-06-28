Esperanza Calvo 28 JUN 2026 - 16:03h.

El equipo procede de Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Cataluña

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo: Exteriores eleva a 152 los heridos españoles y confirma nueve muertos

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Unos 63 rescatistas y bomberos, procedentes de seis Comunidades Autónomas, se desplazan hasta Venezuela para ayudar en las labores de rescate. Todos ellos trabajan con un mando único, el de Protección Civil. Este dispositivo de colaboración ha sido posible gracias a Repsol, la empresa que ha fletado el avión operado por Iberia.

En el equipo también están los 15 perros rescatadores, ya que ellos son capaces de llegar a zonas imposibles para los humanos. El equipo procede de Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Cataluña. Y ellos saben que su misión es a contrarreloj.

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"Encontrar personas con vida disminuye de manera exponencial", afirma Julio Orozco

Buscar a personas con vida bajo los escombros es una tarea difícil, pero no imposible. "Encontrar personas con vida disminuye de manera exponencial según va pasando el tiempo pero eso no significa que no vayamos a encontrar a nadie", explica Julio F. Orozco, de la Dirección General de Protección Civil.

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El equipo está acompañado de 15 perros. Algunos de ellos han aprovechado el vuelo para descansar un poco. "Son muchas horas antes de coger el avión. Nosotros estábamos aquí desde las 06:00 horas de la mañana y el cansancio hace mella en ellos", señala una de las mujeres que participa en las labores de rescate.

Casi todos han estado ya en otros terremotos

Entre ellos también hay arquitectos e ingenieros porque son especialistas en estructuras colapsadas. Casi todos llevan otros terremotos a sus espaldas. "Somos profesionales de esto. Tenemos que centrarnos en nuestro micromundo, en los 40 metros cuadrados, una persona sepultada y un edificio colapsado y ya", señala Oriol Cornell, Jefe de Equipo de los Bomberos de la Generalitat de Catalunya.

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Después de 24 horas de viaje, el equipo ya ha llegado a Venezuela y se encuentra listo para echar una mano en la búsqueda de desaparecidos.