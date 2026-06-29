Bruselas y Pekín impulsan una nueva hoja de ruta para mejorar sus relaciones comerciales y avanzar en soluciones

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La Unión Europea y China han acordado este lunes reforzar el diálogo comercial con el objetivo de lograr "resultados tangibles" antes del próximo mes de octubre, en un intento por rebajar las tensiones comerciales y avanzar hacia una relación económica más equilibrada.

El compromiso ha sido anunciado en Bruselas por el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, tras reunirse con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, en una jornada de negociaciones que ambas partes califican como un paso para reconducir las relaciones bilaterales.

Una hoja de ruta con plazo hasta otoño

Tras las primeras horas de reuniones, Sefcovic ha explicado que los equipos negociadores cuentan ya con un mandato claro y un calendario ambicioso para avanzar en las conversaciones: "Nuestros equipos tienen ahora un mandato claro y un calendario ambicioso para poder presentar resultados claros a más tardar en otoño de este año", ha afirmado el comisario.

El objetivo es incrementar la intensidad y la frecuencia de los contactos para elaborar una hoja de ruta común. Bruselas espera realizar una primera evaluación de los avances en septiembre, antes de una nueva reunión política prevista para octubre.

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Primera declaración conjunta desde 2019

Como uno de los principales resultados del encuentro, ambas partes han logrado aprobar una Declaración Conjunta, algo que no ocurría desde 2019.

El documento subraya la necesidad de fortalecer la cooperación entre la Unión Europea y China en materia de comercio e inversiones y recoge el compromiso de mantener un diálogo más estructurado para abordar los principales puntos de fricción.

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Además, las dos delegaciones han acordado crear un mecanismo conjunto de seguimiento, destinado a intercambiar información, supervisar los flujos comerciales y mejorar la transparencia.

Según el texto, este instrumento pretende reforzar la confianza mutua y facilitar la gestión de las disputas comerciales entre ambas economías.

Reducir el déficit comercial

El acercamiento entre Bruselas y Pekín se produce apenas una semana después de que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea instaran a la Comisión Europea a mantener el diálogo con China, siempre que este sirviera para obtener resultados concretos.

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La Unión Europea mantiene su preocupación por las prácticas comerciales que considera desleales por parte de Pekín y por el elevado déficit comercial con China, que supera actualmente los 360.000 millones de euros anuales.

Con este nuevo calendario de negociaciones, Bruselas busca combinar el diálogo con la defensa de los intereses comerciales europeos, mientras ambas partes intentan evitar una mayor escalada de las tensiones económicas en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la desaceleración del comercio global.