Nueve países de la UE piden un uso "pragmático" del préstamo a Ucrania para comprar armamento a terceros países

Pedro Sánchez llega a la Cumbre de la OTAN con los datos para desmentir a Trump: "España siempre cumple con sus compromisos"

Compartir







El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha vuelto a reclamar la adhesión de su país a la OTAN, al considerar que, tras más de tres años de guerra, Ucrania se ha convertido en una "fuente de capacidad defensiva extraordinaria" cuyos conocimientos y experiencia reforzarían la seguridad de toda la Alianza.

Así lo ha afirmado durante su intervención en el Foro de la Industria de Defensa celebrado en el marco de la Cumbre de Ankara, que tiene lugar los días 7 y 8 de julio en la capital turca.

PUEDE INTERESARTE El líder ultraderechista británico Nigel Farage dimite de su escaño y fuerza elecciones

Zelenski defiende que Ucrania fortalecería a la OTAN

Durante su discurso, el mandatario ucraniano ha cuestionado que Kiev continúe fuera de la Alianza Atlántica pese a la experiencia adquirida durante la invasión rusa: "¿Realmente creen que sería correcto dejar fuera de la OTAN a un país y a un pueblo con este nivel de capacidad defensiva?", ha preguntado.

Zelenski ha sostenido que las capacidades desarrolladas por el Ejército ucraniano "deberían formar parte de la defensa colectiva de la Alianza", ya que ello "nos haría a todos más fuertes".

PUEDE INTERESARTE Donald Trump no descarta retirar más tropas de Europa porque sigue "decepcionado" con la OTAN por no ayudarle en Irán

Asimismo, ha defendido que el ingreso de Ucrania sería un paso "natural", al considerar que la OTAN ya respalda a Kiev frente a Rusia, a la que ha vuelto a señalar como el origen de la amenaza para la seguridad europea. El presidente ucraniano también ha reivindicado la capacidad de su Ejército para atacar infraestructuras estratégicas dentro del territorio ruso. Según ha explicado, Rusia confiaba en mantener una retaguardia segura para proteger su industria militar, una ventaja que, a su juicio, Ucrania ha logrado romper.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como ejemplo, ha citado el ataque con drones ejecutado el día anterior contra una refinería de petróleo rusa en Donetsk, asegurando que las defensas rusas fueron superadas. El mandatario ha insistido además en la necesidad de reforzar la defensa antiaérea de Ucrania con más sistemas Patriot, fabricados por Estados Unidos.

Aunque ha elogiado su eficacia, ha advertido de que la producción actual "no basta para satisfacer la creciente demanda de protección contra misiles balísticos".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En este contexto, ha revelado que Kiev negocia con Washington licencias para fabricar estos sistemas y ha instado a los países europeos a desplegar cuanto antes un escudo antimisiles propio, de forma "asequible y masiva", al considerar que la seguridad del continente "no puede esperar hasta 2030 o más allá".

Nueve países de la UE piden más flexibilidad para apoyar a Ucrania

En paralelo, los ministros de Defensa de Alemania, Países Bajos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Polonia, Lituania, Estonia y Letonia han solicitado este martes a la Comisión Europea una mayor flexibilidad para que Ucrania pueda utilizar el préstamo europeo de 90.000 millones de euros destinado a defensa para adquirir armamento fabricado fuera de la Unión Europea.

En una carta dirigida a la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, y al comisario de Defensa, Andrius Kubilius, los nueve ministros reclaman acelerar los procedimientos y aplicar excepciones que permitan compras urgentes mientras se completa el análisis del mercado europeo de defensa.

Los ministros explican que, durante una reciente reunión en Bruselas, las autoridades ucranianas trasladaron que existen necesidades militares urgentes que la industria europea no puede cubrir con la rapidez necesaria.

Entre el material solicitado figuran misiles PAC-3 para los sistemas Patriot, misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM, misiles de largo alcance ATACMS, señuelos aéreos ADM-160 MALD y misiles antirradiación AGM-88 HARM, todos ellos de fabricación estadounidense.

Los firmantes defienden que aprovechar plenamente los instrumentos disponibles permitirá a Ucrania acceder al armamento que necesita sin demoras innecesarias, contribuyendo así a reforzar su capacidad de resistencia y a salvar vidas humanas.