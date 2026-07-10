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El Incibe alerta de una estafa que suplanta a la Policía Nacional, la Guardia Civil y al propio organismo para extorsionar a las víctimas

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El Incibe alerta de una campaña de correos fraudulentos que suplanta a organismos oficiales para extorsionar a las víctimas. Europa Press
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El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una nueva campaña de phishing que suplanta la identidad de la Policía Nacional, la Guardia Civil y del propio Incibe para asustar a las víctimas y conseguir que respondan a un correo electrónico en el que se les acusa falsamente de haber cometido delitos relacionados con la pornografía.

El objetivo de los ciberdelincuentes es extorsionar a las víctimas haciéndoles creer que serán detenidas si no responden al mensaje. No es la primera vez que circula este fraude. Según explica el Incibe, los delincuentes recurren a mensajes intimidatorios para provocar una reacción inmediata por parte de la víctima, aprovechándose del miedo a una supuesta investigación policial.

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En los correos electrónicos pueden detectarse diversos indicios de fraude, como direcciones de correo falsas o dominios que no pertenecen a organismos oficiales.

Cómo identificar el fraude

El Incibe recuerda que las instituciones oficiales en España utilizan dominios gubernamentales, como @policia.es o @interior.es. Sin embargo, en esta campaña los mensajes proceden de direcciones como @actc.center y solicitan responder a un dominio inexistente: @policiaciberdelincuencia.com.

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Además, los correos incluyen saludos genéricos, como un simple "Hola", algo que, según el organismo, nunca utilizarían las autoridades judiciales o policiales en una comunicación oficial.

También son habituales otros errores, como la mezcla de idiomas, palabras inventadas, faltas de ortografía o un lenguaje poco formal. Otro de los elementos característicos de esta campaña son los plazos irreales para responder, normalmente de 48 o 72 horas, junto a amenazas de detención inmediata.

El Incibe recuerda que la Administración pública nunca comunica procedimientos judiciales o policiales mediante correos electrónicos de este tipo y que los plazos administrativos se rigen por la normativa vigente y las notificaciones oficiales.

Qué hacer si recibes este correo

El organismo recomienda no responder al mensaje, ya que hacerlo confirma a los delincuentes que la dirección de correo está activa y facilita que continúen con el engaño. La recomendación es reportar el correo al Incibe y eliminarlo. Asimismo, insiste en que ninguna de las amenazas incluidas en el mensaje es real y que todo forma parte de una estrategia de ingeniería social para obtener información personal o económica de las víctimas.

En caso de haber respondido al correo o haber seguido las instrucciones indicadas por los estafadores, el Incibe aconseja contactar cuanto antes con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017, donde especialistas pueden ofrecer asesoramiento personalizado.

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