La joven estadounidense sufrió un repentino deterioro de salud que puso en peligro su vida y cayó en coma mientras estaba de viaje en Japón

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Sarah Danh, de 27 años, vivió hace tres meses una terrible experiencia, cuando tuvo que ser hospitalizada durante su luna de miel en Japón. La joven sufrió un repentino deterioro de salud que puso en peligro su vida y cayó en coma por razones que aún se desconocen.

En un principio le diagnosticaron insuficiencia hepática aguda, entre otros problemas de salud graves, según informa ‘People’. Aún en coma, Danh regresó a su estado natal de Texas en un vuelo de evacuación médica de emergencia el pasado 21 de abril, gracias a la ayuda de su empresa y de personas que ayudaron a costear los gastos de regreso a EEUU.

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Los médicos le diagnosticaron entonces “daño cerebral bilateral grave” y advirtieron a su familia que tal vez nunca despertaría ni recuperaría la normalidad. Sin embargo, Danh desafió las probabilidades y, días después, ya no necesitaba soporte vital. Respiraba por sí sola e incluso caminaba con ayuda.

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Ahora, Danh ha hablado por primera vez sobre su aterradora que experiencia. La joven rompió su silencio el pasado 9 de julio, tres meses de que “se enfermara y cayera en coma”. No había publicada nada desde que compartió un vídeo de su boda, que tuvo lugar el 21 de marzo en Texas.

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Danh escribió una larga nota publicada junto con fotos del hospital y vídeos de ella aprendiendo de nuevo a caminar. “Primero lo primero…estoy viva”. Danh, enfermera titulada del Hospital Metodista Stone Oak en San Antonio, admitió que ni siquiera sabía por dónde empezar y que se sintió muy afectada al relatar su terrible experiencia. Escribió: “Es una sensación agridulce estar finalmente aquí, pudiendo contar esta historia yo misma”.

“Jamás podré expresar plenamente mi gratitud por el amor que me rodeó cuando no podía hablar por mí misma", escribió Danh. Más tarde añadió: "Gracias a todos los que mantuvieron la esperanza en mí y apoyaron a mi familia cuando más lo necesitábamos”, señaló a ‘People’.

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Sarah despertó del coma el 29 de abril. "Sinceramente, siento como si hubiera resucitado", escribió. "Pero la recuperación no terminó ahí, ni mucho menos. Sigo recuperándome día a día. Ahora cuento con muchísimos especialistas y continúo con la neurorrehabilitación", añadió.