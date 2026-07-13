Reclama más coordinación institucional y un presupuesto plurianual para hacer frente a las catástrofes naturales

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este lunes a impulsar, si llega al Gobierno tras las próximas elecciones generales, un gran acuerdo nacional de prevención, respuesta y coordinación frente a los riesgos derivados de los desastres naturales en España.

El anuncio lo ha realizado durante su visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Los Gallardos (Almería), acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El fuego ha dejado 13 fallecidos y varios heridos.

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Un plan para coordinar a todas las administraciones

Durante su intervención, Feijóo ha defendido la necesidad de mejorar la respuesta institucional ante incendios forestales y otras emergencias que, a su juicio, son cada vez más frecuentes y complejas.

El presidente del PP ha explicado que, si gobierna, presentará "un documento encima de la mesa" en el que la Administración General del Estado establecerá una propuesta de trabajo conjunta con ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas para definir con claridad las responsabilidades y mecanismos de coordinación de cada administración.

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Además, el plan incluiría una planificación de los recursos disponibles en todo el territorio nacional y un presupuesto plurianual destinado a reforzar la capacidad de respuesta frente a este tipo de emergencias.

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La experiencia del mundo rural y de los expertos

Feijóo ha señalado que ese acuerdo debería elaborarse con la participación de técnicos, científicos, administraciones públicas y profesionales del medio rural, a quienes considera fundamentales por su conocimiento del territorio.

En este sentido, ha destacado la importancia de escuchar a quienes conocen de primera mano el aprovechamiento forestal, la ganadería extensiva y las consecuencias que determinadas normativas pueden tener sobre la gestión de los montes.

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"España no puede seguir sin un gran acuerdo donde la Administración General del Estado protagonice ese impulso, presente una propuesta y trabajemos todos con el interés de acertar. No hay más interés que el de coordinarse y colaborar", ha afirmado. El líder popular ha trasladado su solidaridad a las familias de las 13 personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos y a los allegados de los siete heridos que permanecen hospitalizados.

Asimismo, ha reconocido el trabajo realizado por bomberos, efectivos de emergencias y fuerzas de seguridad, que han intervenido en un incendio que ha calificado de "extenso y complicado".

También ha enviado un mensaje de apoyo al pueblo andaluz, recordando otras tragedias recientes, como el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), y ha destacado la "entereza, humanidad, determinación y altura de miras" demostradas por la sociedad andaluza.

Preocupación por un verano de alto riesgo

Feijóo ha reconocido que afronta el verano con preocupación por el elevado riesgo de incendios forestales.

Según ha explicado, las abundantes lluvias registradas durante la primavera han favorecido el crecimiento de vegetación que ahora se ha convertido en "toneladas y toneladas de combustible" acumuladas en montes y bosques, lo que incrementa notablemente el peligro de grandes incendios.

Por ello, ha pedido a los ciudadanos que extremen las precauciones, eviten cualquier conducta negligente en el medio natural y colaboren con los servicios de emergencia.

Al mismo tiempo, ha reclamado a todas las administraciones públicas que actúen con "la máxima colaboración y coordinación", insistiendo en que esa es la respuesta que esperan los ciudadanos ante situaciones de emergencia.