Agencia EFE 10 AGO 2026 - 14:08h.

El Gobierno ha activado este lunes los mecanismos nacionales de emergencia para labores de rescate y asistencia en Zhejiang, una de las regiones más afectadas por este episodio de intensas precipitaciones

En Shanghái se han registrado 312,9 milímetros de lluvia acumulada en 24 horas, lo que supondría el máximo en más de 150 años de registros

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Alerta máxima en China por la llegada del tifón 'Dolphin', que hasta el momento deja al menos 1,6 millones de personas evacuadas de sus hogares en el este de China, rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora y acumulados históricos de precipitaciones en Shanghái en solo 24 horas, unos datos no vistos desde hace 150 años.

El Gobierno ha activado este lunes los mecanismos nacionales de emergencia para labores de rescate y asistencia en Zhejiang, una de las regiones más afectadas por este episodio meteorológico adverso. Según informa la televisión estatal 'CCTV', las autoridades chinas han enviado además un equipo de trabajo a las zonas dañadas para verificar daños, atender a evacuados y garantizar suministros básicos.

Dolphin, el decimotercer tifón de la temporada

El ciclón tocó tierra hacia las 17:30 hora local del domingo en la ciudad de Yuhuan, en Zhejiang. El sistema volvió a tocar tierra poco más de una hora después en la ciudad de Yueqing, también en Zhejiang, antes de avanzar hacia el interior y perder fuerza.

A las 05:00 hora local de este lunes, el centro de 'Dolphin' se encontraba en el condado de Qingyuan, en Zhejiang, ya como tormenta tropical. El impacto del tifón ha obligado a las autoridades de Zhejiang a activar la alerta roja, el nivel máximo de emergencia meteorológica.

Los balances disponibles elevan a más de 1,6 millones el número de desplazados preventivos, al sumar más de 900.000 traslados en Wenzhou y más de 390.000 en Taizhou, ambas ciudades en Zhejiang; otros 215.600 en Shanghái, y 98.900 en la provincia de Fujian, según datos difundidos por medios estatales.

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Se han suspendido trabajos y clases, y se ha paralizado la actividad de negocios y transporte en zonas costeras, donde miles de embarcaciones fueron enviadas a refugio y se paralizaron rutas marítimas.

En Shanghai, datos de récord en un verano marcado por las precipitaciones

La ciudad de Shanghái se posiciona como la segunda zona más afectada por 'Dolphin' después de Zhejiang, donde las fuertes lluvias y vientos han dejado calles inundadas y canales en riesgo de desbordamiento desde el sábado.

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Según el diario local 'Shanghai Daily', una céntrica estación meteorológica de Shanghái ha registrado 312,9 milímetros de lluvia acumulada en 24 horas, lo que supondría el máximo en más de 150 años de registros. Al otro lado del río Huangpu, que divide la ciudad, se habrían superado los 400 milímetros.

En la ciudad, se han cancelado alrededor de 1.400 vuelos, mientras cuatro líneas de metro han quedado temporalmente suspendidas este lunes. Además, todo el transporte acuático de pasajeros ha quedado paralizado, incluidos ferris urbanos y servicios turísticos.

Las autoridades locales han pedido a los ciudadanos que no salgan de casa si no es estrictamente necesario.