Los actores, que comenzaron su relación en 1998 y se casaron en Malibú en julio de 2000, anunciaron su separación en enero de 2005

Brad Pitt revela que pensó en el suicidio tras su divorcio de Angelina Jolie y el distanciamiento de sus hijos: "No veía salida"

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La historia de Brad Pitt y Jennifer Aniston se cerró hace más de 20 años, pero resulta imposible hablar de ellos sin evocar sus biografías sentimentales. Y sobre todo ahora, cuando ha salido a la luz que, pese a que su relación no terminó en muy buenos términos, años después, tras el divorcio del protagonista de 'Troya' y Angelina Jolie, decidieron ponerse de nuevo en contacto.

Tras la entrevista del actor a 'Esquire', el 'Daily Mail' ha revelado que ambos retomaron el contacto de forma discreta en 2020, con encuentros privados en algunos 'set' de rodaje y en la casa de la actriz.

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Los detalles de su relación y ruptura

Los actores comenzaron su relación en 1998 y se casaron en Malibú en julio de 2000. Anunciaron su separación en enero de 2005 y el divorcio quedó finalizado ese mismo año.

Después de aquella ruptura, la prensa hablaba de uno de los grandes triángulos amorosos de Hollywood, ya que tan solo un año antes de su ruptura, el actor conoció a Jolie.

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Durante años, ni Pitt ni la actriz de 'Friends' se dejaron ver juntos, y parecía que su matrimonio había llegado a su fin abruptamente, sin mirar atrás y aparentemente a disgusto.

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Su reencuentro y lo que ha salido ahora a la luz sobre su situación actual

Sin embargo, uno de los momentos que evidenció un acercamiento entre ambos a nivel profesional se produjo en 2020, durante los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos. Pitt ganó el premio por 'Érase una vez en… Hollywood' y Aniston recibió el suyo por 'The Morning Show'.

Cuando ambos coincidieron entre bastidores, se produjo una escena que inmediatamente se hizo viral: Pitt agarró la mano de Aniston mientras ella intentaba marcharse. Las fotografías de aquel instante provocaron una avalancha de titulares sobre una posible reconciliación sentimental. Pero nada más allá de la realidad: se trataba de dos personas que habían estado casadas y demostraban que, por aquel entonces, su relación era cordial.

Tal y como ha contado ahora una fuente cercana al mencionado tabloide británico, fue él quien dio el primer paso. Durante la gala, los dos intercambiaron sus nuevos números de teléfono y el actor envió el primer mensaje. Poco después, sus visitas al set se convirtieron en una rutina semanal.

"Brad iba al set y almorzaba con Jen en su tráiler. Llegaba y lo llevaban directamente hasta allí para un almuerzo privado, solo ellos dos, y se iba cuando ella retomaba el rodaje. Brad venía al set al menos una vez por semana. Algunos miembros del equipo lo sabían, pero no tenían idea de cuántas veces. Era una cita fija para comer y él la cumplía", ha narrado la fuente.

Según otra persona consultada por el medio, Pitt también frecuentaba la casa de Aniston durante ese período, sin embargo, solo como amigos. "Habían pasado por tanto, tanto en privado como en público, que una relación romántica nunca estuvo sobre la mesa. Brad extrañaba tenerla como amiga de confianza. Ella es, y sigue siendo, una de las pocas personas en las que él siente que puede confiar completamente. Volver a hablar con ella fue una de las mejores decisiones que ha tomado", ha añadido.