Celia Molina 14 AGO 2026 - 11:39h.

Jenna apareció mucho más delgada de lo habitual en un vídeo de la revista 'Esquire', con el que ha preocupado a sus seguidores

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Jenna Ortega, protagonista de títulos tan taquilleros como 'Scream' o 'Miércoles' ha dado una extensa en la revista 'Esquire' en la que ha sorprendido a sus fans, no por sus declaraciones, sino por la extrema delgadez con la que ha reaparecido. En la línea de otras muchas artistas famosas que, en los últimos meses, han presentado una acelerada y visible pérdida de peso (como Rosalía, Ariana Grande o Demi Moore), la actriz que da vida a la hija mayor de los Addams ha preocupado a sus seguidores.

En la entrevista, además de confesar lo estresante que fue para ella comenzar a trabajar con Tim Burton - hasta que entendió que éste no le daba indicaciones precisas para que ella acabara confiando en sí misma - , la actriz también ha recordado cómo fueron sus inicios en el mundo de la actuación.

Jenna empezó su carrera como actriz a los 10 años, cuando apareció, en papeles secundarios, en series y súper producciones como CSI: Nueva York, Iron Man 3 o Insidious: Capítulo 2, pasando a convertirse en una chica Disney en 'Atrapada en el medio'.

"No pedía ni un sorbo de agua"

"La verdad es que de niña lo tenía todo bastante controlado porque no se me ocurre ni un solo error que cometiera. ¿Es terrible decir eso? Siento que ahora cometo errores todo el tiempo, pero de niña estaba tan agradecida y tan emocionada de estar allí que me ponía en modo concentración", ha dicho en la revista. Y añadió:

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"Ese fue mi error, no cuidar de mí misma"

"No pedía ni un sorbo de agua. Me pasaba todo el día sin comer ni beber, sin nada, porque no quería molestar a nadie. Tal vez ese fuera mi error, no cuidar de mí misma". Unas palabras que han cobrado relevancia al ver que ha perdido mucho peso en poco tiempo, sin que se pueda asegurar que este cambio sea un efecto de la ingesta de Ozempic, disfrazado de la demanda social de no "juzgar los cuerpos de la gente".

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Ese mismo escudo es que el ha usado Ariana Grande tras la publicación de su último álbum de estudio, 'Petal', y en cuyo primer videoclip se le ven hasta los huesos del esternón. Sus fans destacaron el "aspecto enfermizo" que presenta progresivamente la cantante, si bien ella sigue asegurando que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Tras las críticas recibidas por su físico en este primer vídeo, Grande anunció que, en septiembre, va a retirarse temporalmente de la música.

Por su parte, Jenna se encuentra inmersa en el rodaje de la tercera temporada de 'Miércoles 3', en la que su personaje, cada vez más cerca de la madurez, abordará nuevos conflictos familiares y el cambio interno que todo adolescente sufre al aproximarse a la vida adulta. Sobre su estado físico, por el momento, la mexicana no se ha pronunciado públicamente. Tampoco sobre la defensa que ha hecho de ella su hermana, pidiéndole a los usuarios de las redes que la "dejen tranquila".